French Days Auchan PS4 : bon prix sur l’achat d’une manette + un jeu

Pour les French Days 2020, Auchan met en vente quelques packs promotionnels autour de l'univers PS4. Au cours de l'opération commerciale, l'enseigne permet à ses clients de se procurer une manette DS4 à un bon prix avec un jeu au choix.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

À l'occasion des bons plans French Days, Auchan fait plaisir aux gamers qui sont équipés d'une console PS4. Après une belle offre sur le casque sans fil Gold Sony avec The Last of Us Part II, c'est au tour de plusieurs packs de faire l'objet d'un bon plan.

Ainsi, jusqu'à ce mardi 29 septembre 2020 inclus (et dans la limite des stocks disponibles), 6 packs promotionnels sont suggérés par Auchan au prix unitaire de 59,99 euros. Au moment de rédiger les lignes de cet article, les packs concernés sont :

Manette Dualshock 4 noire + jeu Red Dead Redemption 2

Manette Dualshock 4 rouge + jeu Red Dead Redemption 2

Manette Dualshock 4 noire + jeu Assetto Corsa Competizione

Manette Dualshock 4 rouge + jeu Assetto Corsa Competizione

Manette Dualshock 4 noire + jeu Crash Team Racing

Manette Dualshock 4 rouge + jeu Crash Team Racing

À noter qu'un autre bon plan jeu vidéo à attirer notre attention. Le jeu The Legend of Zelda : Link's Awakening pour Nintendo Switch est à 40.39 € du côté d'Amazon.