Profitez de cette belle promo French Days sur l’iPhone 11 chez Amazon et Cdiscount

Vous désirez vous acheter l'iPhone 11 au cours des French Days 2021 ? Au cours de l'événement, Amazon et Cdiscount proposent à leurs clients respectifs le téléphone d'Apple dans sa version 64 Go sous les 630 euros.

Poursuivons notre série de bonnes affaires consacrée aux bons plans French Days 2021 avec une promotion intéressante sur l'iPhone 11.

Jusqu'à la fin de l'événement commercial et ce, dans la limite des stocks disponibles, le téléphone de la marque à la pomme proposé dans son coloris noir et sa variante 64 Go est au prix de 629 euros au lieu de 689 euros sur les sites Amazon et Cdiscount. D'autres modèles sont suggérés mais à des tarifs supérieur. À propos de la livraison, il n'y a aucuns frais de port supplémentaires pour une réception à domicile ou pour un envoi en point relais.

Du côté des principales caractéristiques de l’iPhone 11, le smartphone de la firme de Cupertino est équipé d'un écran Liquid Retina HD de 6,1 pouces avec une définition de 1792 x 828 pixels, d'un appareil photo double capteur de 12 MP et d'un processeur A13 Bionic. L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation iOS 14. Etanche, le smartphone est résistant à l’eau jusqu’à 2 mètres de profondeur pendant une durée de 30 minutes.