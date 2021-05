French Days 2021 : la TV 4K 75″ Sony XH9096 “Ready for PS5” est à prix canon

Les French Days 2021 c'est aussi une excellente occasion de s'équiper d'une nouvelle TV. Que ce soit pour jouer sur les consoles nouvelle génération comme la PS5 ou la Xbox Series X, le modèle Sony XH9096 est parfait. Elle est en effet équipée de ports HDMI 2.1, indispensables pour profiter du 120 FPS en 4K.

Excellente offre à ne pas rater dans le cadre des bons plans French Days 2021. La TV Sony KE75XH9096 d'une diagonale de 75 pouces (189 cm) fait l'objet d'une baisse de prix du coté des enseignes Boulanger, Darty et Cdiscount. Alors qu'il faut généralement débourser 1699,99 € pour s'en équiper, une réduction de 200 euros permet de l'avoir à 1490 euros chez Boulanger et 1499,99 € chez Darty et Fnac.

A ce tarif là, vous avez une TV dotée de 4 ports HDMI dont 2 ports HDMI 2.1 et deux ports USB. Elle se prête donc au jeu sur les consoles nouvelle génération que sont la PS5 et la Xbox Series X. Aussi, elle sera parfaite pour regarder les matchs de football de l'Euro 2021 qui débute le 11 juin ou bien encore les épreuves sportives des Jeux Olympiques qui se tiendront en juillet à Tokyo.

La série XH9O de Sony embarque la technologie Full Array LED : le processeur Sony gère indépendamment l'intensité lumineuse de chacune des LEDS positionnées derrière l'écran. Les noirs sont plus profonds et des pics lumineux et le contraste plus intenses. Associé à la technologie Dolby VISION, découvrez des images d'un réalisme impressionnant.

Enfin, elle intègre les dernières technologies comme la VRR ou la 4K@120 FPS, tourne sous Android TV et intègre les assistants vocaux Alexa et Google Assistant. Vous pouvez ainsi la contrôler à distance vocalement. Et pour finir, si cette TV dépasse votre budget, vous pouvez vous tourner vers le bon plan French Days sur le modèle 65 pouces de Toshiba proposé à moins de 500 euros.