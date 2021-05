French Days 2021 : le top des offres smartphones à ne pas rater

Pour les French Days 2021, quelques smartphones sont proposés à prix réduit. On peut par exemple s'équiper du Galaxy Note 20 5G de Samsung à seulement 599 €, ou bien encore de l'iPhone 11 d'Apple à 629 €. Voici les meilleures offres French Days portant sur les smartphones.

Le top des offres French Days 2021 sur les smartphones

Profitez des bons plans French Days pour vous équiper d'une nouveau smartphone. Les modèles à l'honneur vont de l'entrée de gamme au plus haut de gamme. C'est en général les smartphones sortis l'an dernier qui font l'objet de réductions. Parmi eux, le Samsung Galaxy Note 20 ou bien encore l'iPhone 11.

Pour compléter votre achat, et puisque un smartphone ne vas pas sans un forfait, n'hésitez pas également à consulter notre récap sur les meilleurs forfaits mobiles pas chers des French Days 2021.

Nous vous invitons aussi à jeter un oeil à nos autres récapitulatifs regroupant les meilleures offres French Days sur les appareils Amazon Echo, celles sur les PC portables, ou encore sur les TV . Ou encore celles que proposent les enseignes en ligne participantes aux French Days 2021 telles que Amazon, Boulanger, Cdiscount, Fnac et Darty et Rue du Commerce.

Realme 8 à 184 €

On commence notre top smartphones French Days 2021 avec un modèle sous la barre des 200 euros. Il s'agit du Realme 8 qui passe à 184 € au lieu de 229 €. C'est sur le site Cdiscount qu'il est possible de l'avoir à ce tarif avantageux. De plus, une coque en silicone est fournie avec le smartphone.

Afin d'avoir le Realme 8 à ce tarif réduit, vous devez appliquer le le coupon FD15 qui donne droit à 15 euros de réduction. Pour en venir aux caractéristiques techniques du Realme 8, le smartphone arbore un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et une fréquence d'échantillonnage de 180 Hz.

La mémoire RAM de 6 Go est couplé à une mémoire interne de 128 Go On retrouve également un processeur MediaTek Helio G95, ainsi qu'une batterie d'une capacité de 5 000 mAh. Le tout tourne sous Android 11. Enfin, la partie photo est confiée à un capteur principal de 64 + 8 MP et un capteur frontal de 16 MP. Pour plus d'informations, nous vous conseillons de lire notre article dédié au test du Realme 8.

Xiaomi MI 10T à 349 €

Le Xiaomi Mi 10T est en promotion pendant les French Days. Le smartphone à la base vendu 499 € fait l'objet d'une réduction immédiate de 100 €. Il est ainsi affiché à 399 €. De plus, une ODR de 50 euros proposé par le constructeur permet de faire chuter son prix encore un peu plus. Au final, il revient donc à 349 euros.

Le Mi 10T est un smartphone équipé d'un écran Full HD+ de 6,67 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 865, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go et d'une batterie de 5260 mAh. L'ensemble tourne sous le système d'exploitation mobile Android avec une surcouche MIUI 12. La partie photo se compose d'une triple caméra de 64MP + 13MP + 5MP et d'une caméra selfie de 20MP.

Samsung Galaxy Note 10 Lite à 349 €

Belle offre sur le Galaxy Note 10 Lite durant les French Days Rue du Commerce 2021. Le smartphone sorti en 2019 au tarif conseillé de 609 € voit son prix chuter à 349 €. Plutôt pas mal puisque c'est donc une 260 € à laquelle nous avons droit.

Le Note 10 Lite apporte toutes les caractéristiques de la gamme et en l’occurrence le style S Pen doublé d'un écran Super AMOLED d'une diagonale imposante de 6,7 pouces. Son SoC Exynos 9810 bien que remontant à l'année du Galaxy S9/S9+ reste très performant en 2021.

Samsung Galaxy Note 20 5G Entreprise Edition à 599 €

Belle offre sur le Samsung Galaxy Note 20 5G Entreprise Edition. Le smartphone est proposé à 599 € sur Rue du Commerce dans le cadre des French Days 2021. Plutôt pas mal sachant que ce dernier est habituellement proposé à 1099 €.

Le smartphone de Samsung est doté d'un écran Infinity-O AMOLED de 6,7 pouces (définition de 2400 x 1080 pixels, taux de rafraîchissement à 60 Hz), d'un processeur Exynos 990 (7nm), d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'une batterie de 4300 mAh et du système d'exploitation mobile Android.

La partie photo se compose d'un capteur avant de 10 MP et d'un triple capteur de 64 + 12 + 12 MP. Si vous voulez plus de renseignement, vous pouvez toujours consulter notre article associé au test du Samsung Galaxy Note 20.

Apple iPhone 11 (64 Go) à 629 €

L'iPhone 11 vous fait de l'oeil ? En ce moment, pour les French Days 2021, Cdiscount le propose à prix réduit. Le smartphone est disponible toute la durée de l'évènement et dans la limite des stocks disponibles à 629 € au lieu de 689 € du coté d'Amazon et Cdiscount. Il s'agit de la version 64 Go en coloris noir.

En ce qui concerne les caractéristiques de l’iPhone 11, on retrouve une dalle Liquid Retina HD de 6,1 pouces avec une définition de 1792 x 828 pixels ainsi qu'un appareil photo double capteur de 12 MP. Sous le capot, un processeur A13 Bionic. L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation iOS 14. Etanche, le smartphone est résistant à l’eau jusqu’à 2 mètres de profondeur pendant une durée de 30 minutes.

Huawei P40 Pro à 699 €

Le P40 Pro de Huawei voit son prix légèrement baisser lors des French Days. Il est à 699 €. Plutôt intéressant sachant que son prix de vente conseillé est de 1099 €. Le smartphone arbore un écran OLED avec des bords incurvé, quasi borderless de 6,58 pouces (2640 x 1200 pixels, 441 ppi) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

On retrouve un double capteur frontal placé sur la partie gauche du smartphone intégrant un module de 32 mégapixels F/ 2.0 et un module ToF. Sous le capot, le terminal embarque le processeur Kirin 990, compatible 5G, épaulé par 8 Go de mémoire RAM et 256 Go de mémoire interne extensible via une une carte NM.

Apple iPhone 11 Pro à partir de 879 €

Plus haut de gamme que l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro prend la relève de l’iPhone XS. Le smartphone est sublimé d’un écran AMOLED Super Retina XDR Display de 5,8 pouces. Son atout principal n’est autre que son triple capteur photo dorsal de trois fois 12 Mp. Il est proposé à prix réduit sur Rue du Commerce. Ainsi, dans le cadre des French Days, son prix chute à 879 € dans sa variante avec 64 Go au lieu de 1159 €. La variante avec 512 Go passe à 1199 € et celle avec 256 Go à 999 €.

Samsung Galaxy Z Fold 2 à 1799 €

Pour les French Days, il est possible de se procurer le Samsung Galaxy Z Fold 2 pour 1799 € au lieu de 2020 € auprès de commerçants tels que Boulanger, Darty et la Fnac.