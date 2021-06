French Days 2021 : super prix sur le casque audio filaire Marshall Major 3

Pour les French Days 2021, il est possible de s'équiper du casque audio filaire Marshall Major 3 à prix réduit. Trois enseignes le proposent à 39,90 € au lieu de 79,99 €. Il s'agit d'Amazon, Darty et Fnac.

Les French Days continuent et il est toujours possible de faire de bonne affaires à l'image de ce bon plan que propose Amazon et Fnac Darty. Le casque audio filaire Marshall Major 3 dans son coloris blanc passe en effet à 39,90 € au lieu de 79,90 €. Une belle réduction de 40 € qui ne se refuse pas.

Concernant ses caractéristiques techniques, le Marshall Major 3 embarque des haut-parleurs dynamiques de 40 mm offrant une large plage de fréquences. Grâce à ce dernier, vous profitez d’un son de qualité avec une meilleure réponse des graves, des médiums beaucoup plus fluides associés à des aigus cristallins.

De plus, il intègre un microphone qui vous permet de gérer vos appels comme bon vous semble mais aussi de contrôler vos morceaux de musique favoris. De cette façon, vous avez la possibilité de passer d'une piste à l'autre, mettre sur pause quand bon vous semble.

Léger et pliable, le Major 3 de Marshall est facilement transportable et vous pouvez l'emportez partout où vous allez. Enfin, notez que la télécommande est compatible avec tous les smartphones.