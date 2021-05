French Days 2021 SSD pas cher : bon prix sur le PNY CS3030 de 250 Go

Ce bon plan Cdiscount pourrait intéresser ceux et celles qui souhaitent acquérir un SSD pas cher. À l'occasion des French Days 2021, le site marchand propose le PNY CS3030 de 250 Go à moins de 33 euros.

Profitez des bons plans French Days 2021 pour améliorer le système et les performances de votre ordinateur avec un SSD interne à un bon prix. Actuellement, le PNY CS3030 d'une capacité de 250 Go est à exactement 32,99 euros sur le site Cdiscount.

Dédié à un PC de type gaming, cet accessoire de la marque PNY (référence M280CS3030-250-RB) dispose de l'interface M.2 2280 et de la mémoire TLC 3D. La technologie NVMe et l'interface PCI-Express 3.0 x4 assurent au SSD des débits séquentiels jusqu'à 3500 Mo/s en lecture et jusqu'à 1050 Mo/s en écriture. Les transferts de fichiers et les chargements en jeu se réaliseront de façon instantanée. Le SSD est compatible avec Linux, Apple MacOS X, Ubuntu 14, et Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10. Au niveau de ses dimensions, le PNY CS3030 mesure 2,2 x 8 x 0,2 centimètres. Enfin, ce SSD est garanti 5 ans par le constructeur et 2 ans pièces et main d'oeuvre par Cdiscount.

