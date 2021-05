French Days 2021 : le Realme 8 est à prix réduit chez Cdiscount

À la recherche d'un bon smartphone 4G, tout en ayant un budget assez convenable ? Grâce à ce bon plan Cdiscount, vous pouvez vous profiter le Realme 8 à moins de 215 euros au cours des French Days 2021.

Les bons plans French Days 2021 tournent à plein régime en ce jeudi 27 mai. Chez Cdiscount, de nombreux produits issus du high-tech font l'objet de promotions intéressantes : les AirPods 2 à moins de 120 euros, les AirPods Pro sous les 200 euros ou encore une TV 4K 65″ Toshiba à 499,99 euros.

Cette fois-ci, c'est au rayon téléphonie que Cdiscount propose une offre promotionnelle sur le Realme 8. Le smartphone de la marque chinoise est en effet vendu avec une coque en silicone au prix de 214 euros au lieu de 229 euros. Pour obtenir le tarif réduit, il suffit d'appliquer le coupon FD15 qui donne droit à 15 euros de réduction.

À propos de ses principales caractéristiques, le Realme 8 est un téléphone équipé d'un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et une fréquence d'échantillonnage de 180 Hz. Il est également doté d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'un processeur MediaTek Helio G95, d'une batterie de 5000 mAh et du système d'exploitation mobile Android 11. Pour la partie photo, on retrouve un capteur principal de 64 + 8 MP et un capteur frontal de 16 MP. Pour plus d'informations, nous vous conseillons de lire notre article dédié au test du Realme 8 ou de regarder notre vidéo ci-dessous.