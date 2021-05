French Days 2021 : quelles sont les forfaits mobiles à tout petit prix ?

Les French Days c'est aussi l'occasion de souscrire à un forfait mobile pas cher. En effet, les opérateurs français proposent quelques offres qui valent le coup que l'on s'y attarde dessus. Si vous êtes à la recherche d'un forfait pas cher, vous êtes au bon endroit. Voici les meilleurs forfait mobiles à tout petit prix durant les French Days 2021.

Le top des offres French Days 2021 sur les forfaits mobiles

Il n'y a pas que les produits high-tech qui sont à l'honneur durant l'édition printanière des French Days. Les forfaits mobiles font eux aussi l'objet de quelques promotions intéressantes. Ci-dessous, nous avons listé quatre forfaits mobiles pas cher disponibles durant dans le cadre des bons plans French Days.

Nous vous invitons également à consulter les autres offres que proposent les magasins participants. Il est encore possible de faire de bonnes affaires pendant les French Days Amazon, Boulanger, Cdiscount, Darty Fnac et Rue du Commerce mais aussi les meilleures offres French Days sur les appareils Amazon Echo.

Auchan Telecom 20 Go à 1,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE L'OFFRE AUCHAN TELECOM

Commençons notre sélection des tops forfaits mobile pas cher avec l'opérateur virtuel Auchan Telecom qui propose un forfait 20 Go à seulement 1,99 € par mois. Cette offre est sans engagement et le tarif promotionnel est valable 6 mois.

Au delà, le tarif mensuel du forfait passe à 9,99 €. En plus d'inclure 20 Go d'Internet, on retrouve également les appels, SMS et MMS illimités. La carte SIM est facturée une seule fois à hauteur de 10 euros, lors de la souscription.

Auchan Telecom 30 Go à 2,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE L'OFFRE AUCHAN TELECOM

Autre offre tout aussi intéressante, toujours du coté de Auchan Telecom et qui est plus adapté aux personnes qui consomment un peu plus de données mobile. Le forfait 30 Go est proposé à seulement 2,99 € par mois. Comme le forfait présenté précédemment, la promotion s'étale sur une période de 6 mois.

Au delà, le tarif mensuel passe à 12 euros. Mais puisque c'est une offre sans engagement, rien ne vous empêche de résilier quand bon vous semble pour vous tourner vers un forfait plus avantageux. Les services incluent les appels, SMS et MMS illimités en plus de l'enveloppe Internet de 30 Go.

Cdiscount mobile 40 Go à 1,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE L'OFFRE CDISCOUNT MOBILE

Cdiscount propose également un forfait mobile pas cher à l'occasion des French Days. Ainsi, jusqu'au 1er juin 2021 inclus, il est possible de souscrire à un forfait mobile 40 Go à 1,99 euro par mois pendant une durée de 6 mois. Au terme de la période indiquée, le tarif mensuel du forfait passe à 13,99 euros. L'offre étant sans engagement, le client aura l'occasion d'aller voir un autre opérateur pour un forfait plus ou moins avantageux.

En plus des 40 Go d'Internet, le forfait inclut également les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine. Des appels, SMS et MMS dans l’Union Européenne et dans les DOM (comme en France Métropolitaine) et une enveloppe web dédiée de 3 Go en 4G sont aussi inclus.

Les destinations concernées sont les 27 pays de l’UE (+ l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) ainsi que 8 destinations en Outre-mer. La carte SIM est facturée au tarif unique de 10 euros au cours de l'étape de la commande et Cdiscount permet de conserver son numéro de mobile actuel.

NRJ Mobile 80 Go à 4,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE L'OFFRE NRJ MOBILE

On termine notre sélection des meilleurs forfaits mobiles pas cher pour les French Days avec une offre proposée par NRJ Mobile. Le forfait 80 Go est à 4,99 € par mois pendant 6 mois. Au delà de la période promotionnelle, le tarif mensuel passe à 16,99 €.

C'est évidemment moins intéressant, mais puisque c'est sans engagement, vous pouvez vous tourner vers une offre plus avantageuse. Concernant les services inclus dans le forfait, on retrouve 80 Go d'Internet à utiliser en France Métropolitaine, les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine.

La carte SIM triple découpe qui assure une compatibilité avec tous les mobiles du marché est au prix de 10 euros. Elle est facturée une seule fois au moment de la souscription.