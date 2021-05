French Days 2021 : le prix de l’iPad Air 4 (2020) est en baisse

L'iPad Air 4 (2020), dernier modèle en date de la série fait l'objet d'une promo chez Fnac et Darty à l'occasion des French Days 2021. Profitez d'une réduction de 40 € et d'une remise supplémentaire de 10 € avec l'utilisation d'un code promo. Fnac.com offre en plus 60 € de réduction pour l'achat de l'Apple Pencil 2.

L'iPad Air de 4e génération lancé fin 2020 est une tablette revisitée à bien des égards. D'abord au niveau du design. Son apparence est désormais inspirée des derniers iPhone et iPad Pro. Et sous le capot, la tablette est propulsée par la dernière puce Apple A14 Bionic gravée en 5nm. Le SoC est épaulé par 6 Go de mémoire vive. Cet ensemble offre une puissance suffisante pour rivaliser avec l'iPad Pro 11 de 2020 qui reste sur une puce A12Z.

Pour revenir au design de la tablette, cette dernière dispose de bords plus fins et fait disparaître le bouton d'accueil circulaire en façade. Ce ménage contribue grandement à son apparence minimaliste. Par ailleurs, l'iPad Air 4 ne dispose pas de la reconnaissance facile mais accueille le bouton Touch ID sur le bouton d'allumage en haut, à droite.

L'écran 11 pouces de la tablette (10,9 pouces très précisément) est parfaitement calibré et propose une belle définition de 2360 x 1640 pixels. Vous bénéficiez pour finir d'une connectique USB-C et d'une autonomie de 15 heures. La tablette est compatible avec l'Apple Pencil de 2e génération qui est vendu séparément. La Fnac propose justement une promotion parallèle sur le stylet en vous permettant de l'acheter 60 € moins cher.

Vendu habituellement 669,99 €, l'iPad Air 4 est à 629,99 € dans le cadre des French Days Fnac et Darty. Les deux sites offrent une réduction supplémentaire de 10 € pour tous les achats de plus de 100 € (offre réservée aux adhérents). Le prix de la tablette revient somme toute à 619,99 €. Et si vous préférez l'iPad Pro 2020, sachez qu'il est aussi en promotion en ce moment à l'occasion des French Days 2021.