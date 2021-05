French Days 2021 : ce pack Philips Hue + Echo Dot 3 est à un super prix

Dans le cadre des French Days 2021, Boulanger propose une belle réduction sur un pack composé de deux ampoules Philips Hue White & Colors accompagné d'une enceinte connectée Amazon Echo de 3e génération. Le pont Hue vous est également compris dans l'ensemble.

C'est parti pour les French Days 2021 qui démarrent avec une avalanche de bons plans pour faire le plein de bonnes affaires. Si vous cherchez à vous équiper de nouvelles ampoules Philips Hue, voici une belle offre pour les avoir à bon prix chez Boulanger. Vous faites d'une pierre deux coups en récupérant une enceinte connectée pour les gouverner tous.

L'Amazon Echo Dot 3 est en effet inclus dans ce pack, tout comme le pont de connexion Hue. L'ensemble revient en temps normal à 150 €, mais grâce aux bons plans French Days 2021, Boulanger vous les offre à 99,99 €. Vous profitez ainsi d'une belle réduction de 33%. Une offre qui ne se refuse pas. En achetant ce pack, vous recevez donc deux ampoules connectées Philips Hue White & Color Ambiance équipées d'une douille E27 à visser.

L'Amazon Echo Dot, l'enceinte connectée la plus populaire chez Amazon vous sera également livrée. Il s'agit de l'enceinte de 3e génération qui se pare d'un design tissé et qui intègre un haut-parleur délivrant un son riche et puissant malgré la petite taille de l'appareil. Grâce à l'Echo Dot, offre-vous une expérience de contrôle à la voix et automatisez de nombreuses actions de vos ampoules Philips Hue avec Alexa.

Et pour finir, pas besoin d'acheter un pont de connexion séparément. Indispensable pour lier vos appareils avec le réseau WiFi, ce dernier est également compris dans le pack.