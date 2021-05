French Days 2021 : offrez-vous une TV 4K 65″ Toshiba pour moins de 500 €

Les French Days 2021 c'est aussi une excellent occasion de s'équiper d'une nouvelle TV. Si vous êtes à la recherche d'un modèle 65 pouces, ce bon plan que propose Cdiscount pourrait vous intéresser. La Toshiba 65U2963DG est un modèle performant, adapté aux petits budgets.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Une TV 4K tournant sous Android TV d'une diagonale de 65 pouces pour moins de 500 euros. C'est ce que l'on peut dénicher en terme de bons plans French Days 2021. Pour profiter de cette offre, il faut se rendre du coté de l'enseigne Cdiscount.

Le modèle Toshiba 65U2963DG proposant une définition 4K est affiché au tarif contenu de 499,99 €. Si vous souhaitez optimiser un peu plus votre achat, vous pouvez si vous ne l'avez pas encore utilisé, profiter du code promo Cdiscount qui donne droit à 15 euros offerts dès 199 euros d'achat. Au final, cette TV vous revient donc à seulement 484,99 €.

Coté caractéristiques techniques, cette TV est connectée et embarque les technologies 4K, HDR, Dolby Vision. Elle prend également en charge le contrôle de vos contenus avec les assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant. Coté audio, les haut-parleurs (2x10W) sont signés Onkyo pour une expérience audio raffinée et optimisée qui vous procurera une véritable puissance et une grande clarté.

Coté connectique, on retrouve 3 ports HDMI, 1 entrée optique, un Tuner TNT HD MPEG 4 – DVBT2 et deux ports USB. Elle fait également office de lecteur audio, photo, vidéo et enregistreur. Enfin, on retrouve également les technologies sans fil Wifi, LAN et Bluetooth. A ce tarif, difficile d'en demander plus.