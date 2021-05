French Days 2021 : offrez-vous l’écran PC AOC 24B2XHM2 à moins de 100 €

Dans le cadre des French Days, le site Cdiscount propose l'écran PC AOC 24B2XHM2 sous la barre des 100 €. Ce moniteur polyvalent est commercialisé en temps normal à 174,40 €. A 99,99 €, vous bénéficiez d'une réduction circonstancielle d'environ 75 €.

Si vous recherchez un écran PC Full HD aux caractéristiques solides, l'AOC 24B2XHM2 est à prix réduit chez Cdiscount à l'occasion des French Days 2021. Commercialisé au tarif de 174,40 € habituellement, son tarif est de 99,99 € en ce moment. Voici donc une opportunité pour l'acheter moins cher en économisant 75 € ou environ 42% du tarif normal.

L'AOC 24B2XHM2 est un écran PC aux caractéristiques correctes qui lui permettent de servir de moniteur pour la bureautique, mais aussi pour le gaming. D'une diagonale de 24″, il offre une définition de 1920 x 1080 px avec un taux de rafraichissement de 75 Hz. Vous bénéficiez d'un bon contraste de 3000:1 et d'un temps de réponse de 4 ms (gris à gris).

Il s'agit d'un écran de type VA qui offre des couleurs vives, une luminosité de 250 cd/m² et une bonne visibilité sur les côtés (angle de vision de 178°). Et pour votre confort oculaire, il intègre les technologies LowBlue et FlickerFree d'AOC qui réduisent la lumière bleue et les scintillements. Profitez de cette offre pour acheter l'écran sous la barre des 100 €. Et pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter notre récapitulatif des bons plans French Days chez Cdiscount