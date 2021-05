French Days 2021 : offrez-vous cette TV Sony 4K de 55″ et PS5 Ready à bas prix

L'excellente TV Sony KE55XH9096 profite d'une belle réduction pendant les French Days 2021. Estampillée “Ready for PS5” grâce à son port HDMI 2.1, c'est l'un des téléviseurs les plus accessibles de la catégorie. Il est disponible en ce moment à 899 € au lieu de 999 € habituellement.

Vous recherchez une bonne occasion pour changer de TV dans le cadre des French Days 2021. Voici une opportunité qui devrait vous plaire. La TV Sony KE55XH9096 passe sous la barre des 900 € chez Fnac et Darty. Elle dispose de plusieurs atouts dont la présence d'un port HDMI 2.1 qui fait d'elle un modèle idéal pour exploiter tout le potentiel de la PS5 et de la Xbox Series X et notamment pour jouer en 4K jusqu'à 100 fps. Le taux de rafraichissement du modèle est en effet de 100 Hz.

Il s'agit d'une TV à rétroéclairage Full LED avec local dimming pour un contraste élevé. La luminosité est idéale dans les zones claires et les noirs restent profonds dans les zones les plus sombres. La Sony XH9096 est par ailleurs compatible Triluminos Display, ce qui permet d'avoir des couleurs vives et précises. Le modèle tourne sous Android TV.

Quant au design, vous avez des bords fins qui lui confèrent un rendu minimaliste. Un passage de câble est intégré au pied pour faciliter l'installation. Niveau connectique, le port HDMI 2.1 est accompagné de 4 autres ports HDMI 2.0 et de deux ports USB. Habituellement facturée 999 €, cette TV Sony de 55 pouces est proposée 100 € mois cher à l'occasion des French Days 2021. Elle est à 899 € en ce moment. Et si vous recherchez un modèle plus grand, la variante 75″ de la Sony XH9096 est aussi en promo à un tarif presque deux fois plus élevé.