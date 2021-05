French Days 2021 : offre canon sur l’aspirateur balai Dyson Motorhead V8 + 3 accessoires

Le petit électroménager est également à l'honneur pendant les French Days 2021. Pour preuve, ce bon plan Cdiscount qui donne l'opportunité d'acquérir l'aspirateur balai Dyson Motorhead V8 avec 3 accessoires à petit prix.

En temps normal, il faut débourser 479 € pour se procurer l'aspirateur balai sans fil Dyson Motohead V8 et ses trois accessoires. Pendant les bons plans French Days, son prix chute considérablement. Il est possible de s'en équiper pour la modique somme de 299,99 €. Cela représente une réduction non négligeable de 29 %.

Aussi, si vous souhaitez bénéficier d'un prix encore plus avantageux, vous pouvez utiliser le code promo Cdiscount mis en place pour les French Days. Ce dernier permet d'avoir 15 euros offerts dès 199 € d'achat. Au final, l'aspirateur vous revient donc à 284,99 €. Encore quelques euros économisés.

L'aspirateur balai sans fil Motorhead V8 offre une autonomie de 40 minutes et deux modes de puissance (22AW/115AW). Il est livré avec trois accessoires indispensables qui permettent d'aspirer la poussière dans les endroits difficiles d'accès. On retrouve ainsi une brosse matelas spécialement conçue pour éliminer la poussière et les allergènes des tissus d'ameublement et des matelas.

Un adaptateur pour surfaces en hauteur vous donnant ainsi un accès facilité à ces dernières. Le troisième accessoire est une brosse passe-partout qui pivot eet permet d'accéder aux recoins étroits. Le Motorhead V8 dispose en outre d'un système de vidage du collecteur sans contact. Grâce à lui, vous n'avez plus besoin de toucher la poussière, il suffit de tirer le levier pour l’évacuer. Enfin, un chargeur permet de le recharger et la station d'accueil avec lequel il est livré vous permet de le ranger sans encombrer votre espace vital.