French Days 2021 : le top des offres sur les TV 4K LED, OLED et QLED

Les TV sont en promotion pendant les French Days du printemps 2021. Ainsi, on peut s'équiper de modèles allant de 500 euros à plus de 2000 euros pour le top des références. Si vous souhaitez vous équiper d'une nouvelle TV, c'est le bon moment donc ! Voici le top des meilleures offres et bons plans TV des French Days 2021.

Le top des offres French Days 2020 sur les TV 4K

Avec l'Euro 2021 et les JO qui approchent à grands pas, vous souhaitez peut-être acheter une nouvelle TV. On trouve des modèles entrée de gamme sous les 500 euros et des modèles premium allant jusqu'à plus de 2000 euros. Il y en a pour tous les besoins et budgets. Si vous envisagez d'en acheter une, c’est le bon moment avec ces bons plans French Days qui vous permettront de faire de belles économies.

Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette sélection, vous pouvez également jeter un oeil aux autres offres que proposent les magasins participants. Il est encore possible de faire de bonnes affaires pendant les French Days Amazon et Cdiscount qui proposent une large gamme de produits high-tech, tout comme en vous rendant dans notre sélection des meilleures offres French Days Rue du Commerce, les meilleures offres French Days Fnac Darty ou notre top des meilleurs bons plans French Days Boulanger.

Si c’est un produit spécifique qui vous intéresse, n’hésitez pas à consulter nos sélections par catégorie de produit qui permet d’avoir un rapide aperçu sur les meilleures offres French Days sur les forfaits mobiles, les meilleures offres sur les appareils Amazon Echo ou les meilleures offres sur les PC portables.

TV LED 4K Toshiba 65U2963DG à 499,99 €

On commence notre sélection des meilleures offres French Days 2021 sur les TV avec un modèle sous la barre des 500 €. La Toshiba 65U2963DG d'une diagonale de 65 pouces est proposée à 499,99 € du coté de Cdiscount. Elle tourne sous Android TV et permet d'avoir accès facilement à un grand nombre d'applications telles que Netflix, Prime Video, Disney+….

Coté fiche technique, on retrouve les technologies 4K, HDR, Dolby Vision. Autre point fort, la prise en charge du contrôle de vos contenus avec les assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant. Coté audio, les haut-parleurs (2x10W) sont signés Onkyo pour une expérience audio raffinée et optimisée qui vous procurera une véritable puissance et une grande clarté.

Coté connectique, on retrouve 3 ports HDMI, 1 entrée optique, un Tuner TNT HD MPEG 4 – DVBT2 et deux ports USB. Elle fait également office de lecteur audio, photo, vidéo et enregistreur. Enfin, on retrouve également les technologies sans fil Wifi, LAN et Bluetooth. A ce tarif, difficile d'en demander plus.

TV LED Sony KE55XH9096 à 899,99 €

On continue avec ce modèle de Sony, habituellement proposé à 999,99 €. LA TV 4K Sony XH90 d'ne diagonale de 55 pouces est affiché au prix inédit de 899,99 €. L'un de ses principaux atouts réside dans le fait qu'elle est équipée d'un port HDMI 2.1, indispensable pour profiter du 4K à 120 FPS sur les consoles next gen.

La dalle VA Triluminos rétroéclairée par Full Array Local Dimming offre une image spectaculaire. Compatible Dolby Vision, elle gère bien évidemment les fonctions de Variable Refresh Rate et d'Auto Low Latency Mode.

TV OLED 4K LG OLED55BX6 à 1099 €

Si c'est un modèle OLED qui vous intéresse, vous pouvez vous tourner vers la LG BX. Rue du Commerce la propose dans le cadre des French Days 2021 au tarif contenu de 1099 € au lieu de 1299 €. Une belle réduction de 200 € donc.

Compatible 4K HDR, elle profite de la technologie ThinQ qui fait la part belle à l'intelligence artificielle pour une expérience interactive naturelle via des commandes vocales. Au coeur de cette Smart TV, on retrouve le processeur Alpha7 Gen3 de LG, le cerveau du téléviseur qui lui offre des couleurs vives et uniques pour vos divertissements multimédias, mais aussi pour le gaming.

La LG OLED55 BX6 est une TV compatible G-Sync, FreeSync et VRR, des technologies qui réduisent au maximum les latences. À cela s'ajoute son taux de rafraichissement de 100 Hz pour une expérience gaming fluide. Bien sûr, la TV est animée par le système WebOS, avec Alexa et Google Assistant intégrés. Elle est par ailleurs compatible Dolby Atmos et Dolby Vision.

TV OLED 4K LG OLED55CX6 (139 cm) à 1299 €

Modèle un peu plus haut de gamme que la BX présentée précédemment, la LG OLED55CX6 même si elle est sortie en 2020 propose l'un des meilleur rapport qualité prix du marché.

Ce modèle d'une diagonale de 139 cm arbore en plus un design superbe. Elle intègre le processeur A9 troisième génération qui permet une navigation très fluide et intuitive dans les menus et applications. De la partie également, les Dolby Atmos et Dolby Vision, deux technologies très prisées par les cinéphiles. C'est l'interface propriétaire LG WebOS 4.5 qui orchestre le tout.

Pour la connectivité sans fil, on retrouve le Wifi, DLNA, Miracast. Vous pourrez facilement y connecter vos autres périphériques tels qu'une console de jeu, un home cinéma, un lecteur Blu-Ray, un périphérique de stockage et des clés USB grâce à la présence de 4 prises HDMI, 3 ports USB 2.0, 2 prises d'antenne (RF et SAT), 1 port Ethernet, sortie audio numérique optique, prise casque. Le LG OLED 55CX6 passe à 1299 € au lieu de 1699 € pendant les French Days.

TV OLED Philips 55OLED855 à 1399 €

Autre modèle OLED, de marque Philips cette fois-ci, la 55OLED855 est affichée 300 euros moins cher que son tarif conseillé de 1699 €. Elle passe pour les French Days 2021 à 1399 €. Cette TV OLED arbore une diagonale de 139 cm 10 bits et de définition 4K de 3840 x 2160 pixels. Elle se démarque de ses concurrents grâce à la technologie Ambilight 3 (3 canaux) propre à Philips qui permet de diffuser les couleurs de l'image affichée en arrière plan sur le mur de votre salon.

Cette dalle 100Hz avec indice 5700 (Picture Performance Index) et traitement spécial : HDR (HDR10, HDR10+, HDR HLG, Dolby Vision) est également adaptée aux jeu vidéo. On retrouve aussi un Tuner TNT Satellite et Câble. Connectée, cette Smart TV tourne sous Android TV, embarque SimplyShare et un enregistreur avec Timeshift mais aussi le Wi-Fi et le Bluetooth. Les assistants vocaux Google et Alexa sont aussi de la partie. Coté connectique, nous avons : 4 x HDMI, 2 x USB, Ethernet, 1 x casque, 1 x SPDIF.

TV Sony KE75XH9096 à 1499 €

Pour les personnes dont l'espace n'est pas un problème, il y a un bon plan sur un modèle 75 pouces, soit 189 cm. Trois enseignes dont Boulanger, Darty et Fnac proposent la TV Sony KE75XH9096 à 1499,99 € dans le cadre des promos French Days 2021 au lieu de 1699,99 € en moyenne.

A ce tarif là, vous avez une TV dotée de 4 ports HDMI dont 2 ports HDMI 2.1 et deux ports USB. Elle se prête donc au jeu sur les consoles nouvelle génération que sont la PS5 et la Xbox Series X. Aussi, elle sera parfaite pour regarder les matchs de football de l'Euro 2021 qui débute le 11 juin ou bien encore les épreuves sportives des Jeux Olympiques qui se tiendront en juillet à Tokyo.

La série XH9O de Sony embarque la technologie Full Array LED : le processeur Sony gère indépendamment l'intensité lumineuse de chacune des LEDS positionnées derrière l'écran. Les noirs sont plus profonds et des pics lumineux et le contraste plus intenses. Associé à la technologie Dolby VISION, découvrez des images d'un réalisme impressionnant.

Enfin, elle intègre les dernières technologies comme la VRR ou la 4K@120 FPS, tourne sous Android TV et intègre les assistants vocaux Alexa et Google Assistant. Vous pouvez ainsi la contrôler à distance vocalement.

TV OLED Sony Bravia KD65AG9 (164 cm) à 2430 €

Enfin, on termine notre sélection des meilleures offres TV pendant les French Days 2021 avec un modèle haut de gamme. La TV OLED Sony Bravia KD65AG9 fait l'objet d'une réduction de 1560 euros du coté de Boulanger. Ce téléviseur haut de gamme tourne sous Android TV et propose une multitude de fonctionnalités telles que : Google assistant intégrés à la TV (2 micros). De la partie également, le processeur X1 Ultimate, un son acoustic surface audio+, le mode Pixel contrast booster et bien d'autres encore.