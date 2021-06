French Days 2021 : le SSD Crucial BX500 de 1 To est à petit prix

Pour l'avant dernier jour des French Days, Amazon propose le SSD interne Crucial BX500 à prix réduit. alors qu'il faut généralement débourser 101,99 € pour s'en équiper, il voit son prix chuter à seulement 84,90 €. Une offre à saisir au plus vite, valable dans la limite des stocks disponibles.

Si vous souhaitez vous équiper d'un SSD interne pas cher, le bon plan French Days Amazon qui suit pourrait vous intéresser. Le géant américain du e-commerce propose le modèle Crucial BX500 d'un capacité de 1 To pour seulement 84,90 € au lieu de 101,99 € en moyenne. Cela représente une réduction non négligeable de 17,09 €.

Concernant les caractéristiques de ce SSD, il offre des vitesses séquentielles de 540 Mo/s en lecture et de 500 Mo/s en écriture. De format SATA 6.0 Gb/s de 2,5 pouces, il vous permettre de donner un coup de boost à votre ordinateur en effectuant un démarrage plus rapide et en offrant un temps de chargement des fichiers plus court.

Il affiche des dimensions de 10 x 0.7 x 7 centimètres et un poids léger de 60 grammes. Enfin, si vous décidez de l'installer dans un PC portable, sachez qu'il améliorera considérablement l’autonomie de ce dernier grâce à une efficacité énergétique 45 fois supérieure à celle d’un disque dur classique.