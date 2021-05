French Days 2021 : le Mac Mini d’Apple voit son prix chuter à 719,99 €

Le Mac Mini d'Apple fait l'objet d'une baisse de prix dans le cadre des French Days 2021. Amazon, Boulanger, Darty et Fnac le propose à 719,99 € au lieu de 799,99 €. Un bon plan à ne pas rater pour les personnes qui souhaitent s'en équiper à prix réduit.

Profitez des bons plans French Days 2021 pour vous équiper du Mac Mini à moindre coût. Les enseigne Amazon, Boulanger, Darty et la Fnac le propose en effet moins cher durant les French Days du printemps 2021. Ainsi, la version embarquant 256 Go de stockage et 8 Go est affichée à 719,99 € au lieu de 799,99 €. Celle avec 16 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne à 949,99 € au lieu de 1029,99 €.

Le Mac Mini d'Apple est un ordinateur compact. Il embarque la puce M1 conçue par Apple. Cette dernière permet un gain de performances spectaculaire au niveau du processeur central, du processeur graphique et de l’apprentissage automatique.

On retrouve aussi une mémoire vive de 8 Go ou 16 de RAM, un CPU et un GPU 8 coeurs. Pour la connectique, on retrouvera 2 ports Thunderbolt/USB 4 avec prise en charge du DisplayPort et du Thunderbolt 3 (jusqu’à 40 Gbit/s), un port USB 3.1 Gen 2 (jusqu’à 10 Gbit/s), des sorties Thunderbolt 2, HDMI, DVI et VGA, 2 ports USB‑A (jusqu’à 5 Gbit/s), un port HDMI 2.0, un port Gigabit Ethernet, et une prise casque 3,5 mm. La norme Wi‑Fi 6 et le Bluetooth 5.0 sont aussi de la partie.