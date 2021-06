French Days 2021 : la tablette Lenovo Tab P11 passe à 219,99 €

Profitez des French Days 2021 pour vous équiper de la tablette Lenovo Tab P11 à prix réduit. Généralement vendue à 249,99 €, elle fait pour l'occasion, l'objet d'une réduction de 40 € faisant chuter son prix à 219,99 €. C'est du coté d'Amazon qu'il faut se rendre pour en profiter.

Il n'y a pas que les smartphones ou les forfaits mobiles en promotion pendant les French Days. On peut également s'équiper de la ablette Lenovo Tab P11 64 Go du coté d'Amazon. Alors qu'elle est habituellement vendue 259,99 €, elle voit son prix chuter à 219,99 € grâce à une réduction de 40 €.

Concernant les caractéristiques techniques de la Tab P11, on retrouve un écran IPS TDDI de 11 pouces de définition 2K/ La partie sonore est confiée à quatre haut-parleurs stéréo prenant en charge la technologie Dolby Atmos offrant une expérience audio immersive.

Sous le capot, le processeur Qualcomm Snapdragon 662 Octa-Core (4 x A73 2.0 GHz + 4 x A53 1.8 GHz), couplé à une mémoire RAM de 4 Go et un espace de stockage interne de 64 Go. La Lenovo Tab P11 offre jusqu'à 15 heures d'autonomie en streaming avec une seule charge.

Sa batterie d'une capacité de 7 700 mAh et la tablette a des dimensions de 16.3 x 25.8 x 0.7 centimètres pour un poids de 490 grammes. Enfin, le tout tourne sous le système d'exploitation mobile Android 10.