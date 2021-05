French Days 2021 : la barre de son Yamaha SR-B20A est à 179,99 €

Vous souhaitez vous équiper d'une barre de son pour améliorer votre expérience sonore ? À l'occasion des French Days, le modèle Yamaha SR-B20A fait l'objet d'une réduction de 120 euros. Son prix passe ainsi de 299,99 € à seulement 179,99 €.

Profitez de ce bon plan French Days Fnac Darty pour vous offrir la barre de son Yamaha SR-B20 sous la barre des 180 euros.

Cette barre de son est équipée d'un port HDMI 1..4. Ce dernier prend en charge le canal de retour audio (ARC) et peut transmettre le son du téléviseur. La barre peut être reliée à un téléviseur compatible pour contrôler la mise sous tension/hors tension, régler le volume, changer de contenu, etc… De la partie également, le Bluetooth ainsi qu'un port infra-rouge (RF/IR).

On retrouve par ailleurs un double caisson de basses intégré de 75 mm (3″) associé au double port Bass Reflex/ Ce dernier offre une gamme de basses riche et spacieuse. Le woofer de 55 mm (2-1 / 8″) x2, le tweeter de 25 mm (1″) x2, apporte une combinaison sonore de qualité équilibrée et spacieuse, de la gamme basse à la gamme haute.