French Days 2021 : grosse réduction sur la souris sans fil Logitech MX Master

La souris sans fil Logitech MX Master est le modèle de référence de la gamme des souris sans fil de la marque. Elle fait l'objet d'une baisse de prix non négligeable dans le cadre des French Days 2021. Grâce à ce bon plan Amazon, profitez d'une réduction 33% qui fait passer son prix à 59,99 € au lieu de 89,99 €.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Précision, contrôle et confort sont les points clés qui définissent le mieux la MX Master, modèle phare de la gamme des souris de Logitech. Grâce aux French Days en cours sur Amazon, elle voit son prix passer sous la barre des 60 €. Une bonne occasion pour l'acheter moins cher. Elle est en effet commercialisée habituellement au tarif de 89,99 €. Vous profitez donc d'une réduction de 33% équivalant à la somme de 30 €.

La souris sans fil MX Master est dotée d'un capteur de 1000 PPP qui offre une bonne précision, quelle que soit la surface. La roulette est elle aussi très sensible et peut passer d'un mode de défilement par palier à un défilement ultra-rapide jusqu'à 1000 lignes par seconde. La souris dispose également d'une seconde molette de défilement, latéral cette fois-ci et accessible au pouce.

Pour ce qui est de la connectivité, la souris MX Master est compatible avec le Bluetooth et la connexion 2,4 GHz via un mini récepteur unificateur. Associez-la avec jusqu'à trois ordinateurs différents et basculez sans effort d'un appareil à un autre en cliquant sur un seul bouton. La souris est compatible aussi bien avec les PC que les MAC d'Apple. Enfin, grâce à sa batterie rechargeable Li-Po de 500 mAh, vous bénéficiez d'une autonomie de 40 jours en une seule charge.