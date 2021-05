French Days 2021 : grosse chute de prix sur NBA 2K21 sur PS5

NBA 2K21 sur PS5 passe à 14,99 € au lieu de 39,99 €. C'est dans le cadre d'un bon plan French Days que l'enseigne Auchan propose le jeu vidéo de basketball à ce tarif réduit. Avis aux fans du genre qui voudraient se le procurer.

Généralement vendu au tarif de 39,99 €, le jeu vidéo NB1 2K21 est à l'occasion de French Days 2021 moins cher. C'est du coté de l'enseigne Auchan qu'il faut se tourner pour profiter de ce bon plan qui permet de l'avoir à 14,99 €. Cela représente donc une réduction de 63%. Un bon plan à saisir d'urgence, valable dans la limite des stocks disponibles.

Concernant les modes de livraison, vous pouvez choisir le retrait en magasin, Auchan Drive ou point retrait pour 3 euros (gratuit à partir de 25 € d'achat). Vous avez également la possibilité de vous faire livrer le jeu à domicile pour 4 euros, en express dans un point retrait pour 6 euros ou bien encore en express à votre domicile pour 8 euros.

Pour en revenir à NBA 2K21 sur PS5, le jeu est développé par Visual Concepts et édité par 2K. 2K21 donne le ton avec des innovations spécialement conçues pour la Playstation 5, tout en offrant la meilleure expérience de jeu de sport.

Avec des graphismes réalistes et un gameplay encore plus approfondis, des fonctionnalités en ligne compétitives et communautaires, ainsi que des modes de jeu intenses et variés, NBA 2K21 offre une immersion exceptionnelle dans toutes les facettes de la NBA et de la culture du basket, le tout dans un seul et unique jeu.