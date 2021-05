French Days 2021 : grosse baisse de prix sur la caméra DJI Osmo Action

Amazon, Boulanger et Darty s'alignent sur une même promo qui offre la DJI Osmo Action à très bon prix à l'occasion des French Days 2021. Profitez d'une réduction de 47% qui fait passer son prix sous la barre des 199 € au lieu de 379 € en temps normal.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN CHEZ AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN CHEZ BOULANGER

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN CHEZ DARTY

L'action-cam concurrente des GoPro peut donc s'acquérir beaucoup moins cher qu'en temps normal et c'est grâce aux French Days 2021 chez Amazon, Boulanger et Darty. La DJI Osmo Action passe ainsi sous la barre des 200 € au lieu de prix conseillé de 379 €. Faites les comptes, c'est 180 € d'économie sur cette caméra d'action Osmo qui jouit d'une bonne cote auprès des utilisateurs.

Et c'est grâce à ses caractéristiques pour le moins satisfaisantes. Elle intègre un capteur CMOS 1/2,3″ de 12 mégapixels qui assure des enregistrements vidéo en 4K à 60 fps avec HDR. Elle dispose de différentes fonctions de prise de vue qui vous permettent de prendre des images exceptionnelles en un clin d’œil. Revivez vos actions les plus folles dans les moindres détails grâce à la fonction RockSteady qui offre des images stables et sans flou lié aux mouvements.

Avec son double écran tactile, vous pouvez filmer à l'avant ou en mode selfie tout en gardant un contrôle sans effort. Enfin, la caméra DJI Osmo Action est à la fois robuste et étanche jusqu’à 11 mètres de profondeur, de quoi vous accompagner pour l'immortalisation de vos aventures même sous l'eau.