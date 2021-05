French Days 2021 : le Fire TV Stick d’Amazon est à petit prix

Donnez des ailes à votre TV grâce à au Fire TV Stick, la clé HDMI d'Amazon qui sert de box multimédia en miniature. Le dongle livré avec sa télécommande est en promo en ce moment à l'occasion des French Days 2021. Son prix passe de 60 € à 45 €, soit une réduction de 25% à saisir.

Que vous disposiez d'une Smart TV ou d'un téléviseur classique sans fonctionnalités connectées, le Fire TV Stick vous apporte une toute nouvelle expérience. Cette box multimédia compacte au format d'une clé USB se glisse en toute discrétion dans le port HDMI de votre TV. Elle est alimentée par l'écosystème Fire TV d'Amazon qui offre une expérience propre à elle.

Vous bénéficiez d'une excellente qualité d'images grâce au streaming 4K Ultra HD avec compatibilité Dolby Vision, Atmos et HDR10+. Le système est évidemment compatible avec toutes les applications de streaming audio et vidéo, à commencer par Prime Video, le service maison. Accédez à Netflix, Disney+, YouTube, Molotov, MyCanal et bien d'autres services TV/streaming.

Grâce à la télécommande vocale Alexa nouvelle génération, contrôlez vos films et séries préférés à la voix ou au bouton. Écoutez de la musique sur Amazon Music ou Spotify, consultez les résultats sportifs, la météo, et accédez aux flux de vos caméras de surveillance. La télécommande permet de contrôler différents appareils connectés compatibles de la maison sans forcément disposer d'une enceinte connectée Echo.

Habituellement facturée 60 €, l'Amazon Fire TV Stick 4K passe à 45 € à l'occasion des French Days 2021. Déjà proposé à petit prix, vous l'avez avec une réduction supplémentaire de 15 € équivalent à 25% de remise.