French Days 2021 live : quelles sont les tops offres à ne pas rater ?

Ce jeudi 27 mai marque le premier jour des French Days du Printemps 2021 ! Pour l'occasion, nous vous avons préparé un concentré d'offres, bons plans et promo sur l'high-tech. Bien évidemment, nous restons attentifs et ce direct des bons plans French Days 2021 sera régulièrement mis à jour au cours de la journée au fur et à mesure de nos découvertes.



Le top des offres French Days du jeudi 27 mai 2021

Ci-dessous, nous avons regroupé les bons plans French Days proposés par les différentes enseignes spécialisées dans le high-tech. Il y en a évidemment pour tous les goûts tous les budgets. Les offres qui suivent sont classées en fonction de leur prix, par ordre croissant.

Forfait Cdiscount Mobile 40 Go à 1,99 € par mois

On commence le top des offres French Days 2021 de ce jeudi 27 mai avec un forfait mobile pas cher. C'est du coté de l'opérateur virtuel Cdiscount Mobile qu'il faut se tourner pour en profiter. Il est possible de souscrire au forfait 40 Go à 1,99 € par mois pendant 6 mois. Au delà de la période promotionnelle, c'est moins intéressant puisque le tarif mensuel passe à 13,99 €.

Concernant les services inclus dans le forfait, on retrouve les Appels / SMS / MMS illimités en France Métropolitaine, 40 Go d'internet dont 3 Go utilisables en UE et DOM. Sans engagement, vous pouvez résilier à tus moment, sans frais supplémentaires. Enfin, la carte SIM triple découpe compatible tous mobiles est facturée 10 euros lors de la commande.

Pack Amazon Echo Dot3 + 2 ampoules Philips Hue White à 34,99 €

Belle offre French Days du coté de l'enseigne Boulanger sur ce pack connecté comprenant un assistant vocal Amazon Ech Dot 3 ainsi que 2 ampoules Philips Hue White. S'il faut généralement débourser 69,99 € pour l'acquérir, il passe pour l'occasion à 34,99 € soit une réduction de 50 % !

Pour en revenir au pack, l'assistant vocal Echo Dot 3 d'Amazon est équipé d'un haut-parleur et est connecté avec Alexa. Il est possible de demander de la musique, des nouvelles ou encore des informations.Vous pouvez également appeler toute personne qui possède un appareil Echo ou l'application Alexa, et contrôler les appareils connectés compatibles par simple commande vocale.

De leur côté, les deux ampoules LED fonctionnent avec l’application de contrôle Philips Hue Bluetooth ou par l'intermédiaire du pont Hue (non fourni). Elles délivrent une lumière blanche de haute qualité et vous pouvez contrôler la lumière de vos pièces via cette appli ou les assistants vocaux.

Pack Philips Pack Hue/Amazon Starter kit à 99,99 €

Boulanger participe également aux French Days du printemps 2021. Si vous envisagez de vous équiper en objets connectés, un bon plan permet justement d'acquérir un pack Philips Hue/Amazon à prix réduit.

Ce dernier comprend deux ampoules Philips Hue White & Color (E27), un pont de connexion Hue ainsi qu'un assitant vocal Amazon Echo Dot 3ème Génération. L'ensemble est proposé à 99,99 € au lieu de 149,99 € soit une remise de 33%.

Apple Airpods 2 à 119 €

Les bons plans French Days 2021 permettent de faire de belles économies. Pour preuve, il est possible de s'équiper des écouteurs sans fil AirPods 2 d'Apple à 119 € au lieu de 159 € en moyenne. Une réduction de 40 euros, toujours bonne à prendre.

Comme toujours, mieux vaut ne pas trop tergiverser si vous souhaitez en profiter et ne pas passer à coté de ce bon plan. L'offre même si elle est valable jusqu'au 2 juin risque d'expirer assez rapidement. Premiers arrivés, premiers servis donc.

En ce qui concerne les caractéristiques de ces écouteurs sans fil, les AirPods 2 d'Apple (référence MV7N2ZM/A) sont essentiellement équipés du Bluetooth et de la puce H1 qui permet en outre l’activation vocale de Siri et une réduction de 30 % du temps de latence pour les jeux vidéo. Avec ces deux technologies, ils peuvent être reliés à un iPhone, à un iPad ou à un Mac.

Les écouteurs affichent des dimensions de 16,5 mm x 18 mm x 40,5 mm et pèsent chacune 4 grammes. L'autonomie des AirPods 2 est de 5 heures, voire 24 heures avec le boîtier de charge filaire fourni.

Aspirateur balai sans fil Dyson Motorhead V8 à 299,99 €

En temps normal, il faut débourser 479 € pour se procurer l'aspirateur balai sans fil Dyson Motohead V8 et ses trois accessoires. Pendant les French Days, son prix chute considérablement. Il est possible de s'en équiper pour la modique somme de 299,99 €. Cela représente une réduction non négligeable de 29 %.

Aussi, si vous souhaitez bénéficier d'un prix encore plus avantageux, vous pouvez utiliser le code promo FD15 mis en place pour les French Days. Ce dernier permet d'avoir 15 euros offerts dès 199 € d'achat. Au final, l'aspirateur vous revient donc à 284,99 €. Encore quelques euros économisés.

L'aspirateur balai sans fil Motorhead V8 offre une autonomie de 40 minutes et deux modes de puissance (22AW/115AW). Il est livré avec trois accessoires indispensables qui permettent d'aspirer la poussière dans les endroits difficiles d'accès. On retrouve ainsi une brosse matelas spécialement conçue pour éliminer la poussière et les allergènes des tissus d'ameublement et des matelas.

Un adaptateur pour surfaces en hauteur vous donnant ainsi un accès facilité à ces dernières. Le troisième accessoire est une brosse passe-partout qui pivot eet permet d'accéder aux recoins étroits. Le Motorhead V8 dispose en outre d'un système de vidage du collecteur sans contact. Grâce à lui, vous n'avez plus besoin de toucher la poussière, il suffit de tirer le levier pour l’évacuer. Enfin, un chargeur permet de le recharger et la station d'accueil avec lequel il est livré vous permet de le ranger sans encombrer votre espace vital.

Pack Xbox Series S + casque et 2ème manette à 329,99 €

Si vous envisagez de vous équiper de la console de jeu nouvelle génération de Microsoft, la Xbox Series S, un bon plan du coté de l'enseigne de la Fnac permet de s'en équiper à un très bon prix. La console est proposée sous forme de pack avec un micro-casque et une deuxième manette. Le tout est affiché à 329,99 €.

De plus, à l'occasion des French Days 2021, l'enseigne propose un code promo qui permet de bénéficier de 10 € offerts tous les 100€ d'achat avec le code promo FRENCH. Il est valable uniquement pour les adhérents dans la limite des stocks disponibles, du jeudi 27 mai à 07h00 au samedi 29 mai 23h59 sur Fnac.com.

TV Toshiba 65U2963DG à 499,99 €

Une TV 4K tournant sous Android TV d'une diagonale de 65 pouces pour moins de 500 euros. C'est ce que l'on peut dénicher en terme de bons plans French Days 2021. Pour profiter de cette offre, il faut se rendre du coté de l'enseigne Cdiscount.

Le modèle Toshiba 65U2963DG proposant une définition 4K est affiché au tarif contenu de 499,99 €. Si vous souhaitez optimiser un peu plus votre achat, vous pouvez si vous ne l'avez pas encore utilisé, profiter du code promo FD15 qui donne droit à 15 euros offerts dès 199 euros d'achat. Au final, cette TV vous revient donc à seulement 484,99 €.

Coté caractéristiques techniques, cette TV est connectée et embarque les technologies 4K, HDR, Dolby Vision. Elle prend également en charge le contrôle de vos contenus avec les assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant. Coté audio, les haut-parleurs (2x10W) sont signés Onkyo pour une expérience audio raffinée et optimisée qui vous procurera une véritable puissance et une grande clarté.

Coté connectique, on retrouve 3 ports HDMI, 1 entrée optique, un Tuner TNT HD MPEG 4 – DVBT2 et deux ports USB. Elle fait également office de lecteur audio, photo, vidéo et enregistreur. Enfin, on retrouve également les technologies sans fil Wifi, LAN et Bluetooth. A ce tarif, difficile d'en demander plus.

Apple iPad Pro 2020 à 649 €

Alors qu'il est habituellement commercialisé 899 € dans sa version Wifi 128 Go, l'iPad Pro 2020 d'Apple fait l'objet d'une belle réduction de 150 euros pendant les French Days 2021. Rue du Commerce le propose en effet à 649 €. Les coloris disponibles sont gris sidéral et argent.

L'iPad Pro 2020 d'Apple se distingue par un double capteur photo à l’arrière épaulé par un scanner Lidar, un bel écran borderless avec Face ID intégré dans une bordure et la nouvelle puce A12Z Bionic. Il est en outre compatible avec l’Apple Pencil de seconde génération, le stylet connecté d’Apple.

Apple MacBook Air 2020 (M1) à 999,99 €

Généralement commercialisé au prix de 1 129 €, il est possible de l'avoir moins cher, sous la barre des 1 000 euros à très précisément 999,99 €. De plus, si vous ne l'avez pas encore utilisé, vous pouvez faire baisser son prix encore un peu plus grâce au code promo FD15 mis en place par Cdiscount qui donne droit à 15 euros offerts. Son prix de revient passe alors à 984,99 €.

Pour en revenir au MacBook Air M1, ce dernier est équipé de la puissante puce M1 développée par Apple. On retrouve une dalle LED d'une diagonale de 13,3 pouces avec la technologie IPS et une résolution native de 2 560 x 1 600 pixels.

La mémoire vive embarquée est de 8 Go et son autonomie est confiée à une batterie en Lithium lui permettant d'être autonome pendant une durée maximale de 18 heures. Enfin, si vous désirez en apprendre davantage sur ce PC portable, nous vous invitons à jeter un oeil sur notre article consacré au test de l'Apple MacBook Air.