French Days 2021 : le casque Sony WH1000XM4 fait l’objet d’une belle réduction

Référence absolue sur le marché des casques sans fil à réduction de bruit active, le Sony WH1000XM4 bénéficie d'une rare déduction dans le cadre des French Days 2021. Son prix passe à 329,99 € au lieu de 379,99 €. Vous économisez 50 € sur ce casque qui fait rarement l'objet de promotion.

Difficile de prendre le relai d'un prédécesseur aussi populaire que le XM3. Le Sony WH1000XM4 a réussi à prendre la relève en s'appuyant sur les acquis de son aîné tout en apportant quelques améliorations bienvenues. Lancée en août 2020 au tarif de 380 €, le casque à réduction de bruit active passe sous la barre des 330 €. Amazon, Boulanger, Darty et Fnac s'alignent tous sur le même tarif réduit à l'occasion des French Days 2021. Aucun ne veut laisser l'avantage aux autres.

Vous pouvez donc récupérer le casque à 329,99 € au lieu de 379,99 €. C'est une excellente opportunité pour l'acheter en bénéficiant d'une belle réduction de 50 €. Saisissez cette occasion maintenant ou devrez l'acheter plein pot dans les heures qui viennent. Comparativement à son prédécesseur, le Sony WH1000XM4 apporte quelques nouveautés sous le capot et niveau fonctionnalités.

Grâce à un nouveau capteur situé dans l'oreillette gauche, le casque met automatiquement la musique en pause lorsque l'utilisateur l'enlève et repasse en lecture quand il le remet. Le même capteur lui permet de se mettre automatiquement en veille au bout de 5 minutes afin d'optimiser l'autonomie. Et c'est une fonctionnalité bien pratique. Enfin, le Sony WH1000XM4 permet les connexions multipoints (deux appareils) contrairement à son prédécesseur. Vous pouvez par exemple basculer instantanément entre votre smartphone et votre PC à souhait.

La réduction de bruit active reste l'une des meilleures du marché et épaulée par l'IA pour une expérience encore plus immersive. Avec le mode Ambient Sound réglable sur 20 niveaux, vous pourrez laisser passer le bruit environnant. Quant à l'autonomie, elle est de 30 heures avec la réduction de bruit active. Et en cas de panne d'autonomie, vous pourrez lui redonner 8 heures d'endurance en seulement 15 minutes de charge.