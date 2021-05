French Days 2021 : l’aspirateur iRobot Roomba 698 est à très bon prix

L'aspirateur iRobot Romba 698 fait l'objet d'une réduction de 23% à l'occasion des French Days 2021. Vous réalisez une économie de 70 €. Il est en effet disponible au tarif de 229 € au lieu de 299 €.

C'est une bonne occasion si vous souhaitez acquérir un aspirateur robot performant à bon prix. Grâce aux bons plans French Days chez la Fnac, Boulanger et Auchan, l'iRobot Romba 698 est à 229 € en ce moment au lieu de 299 €. Le prix est en baisse de 23%.

L'iRobot Romba 698 se charge de la propreté de vos sols pendant que vous vaquez à vos autres occupations du quotidien. Poussière, débris, poils d'animaux, il élimine toutes les saletés jusque dans les coins les plus difficiles. L'appareil dispose d'un système de nettoyage en 3 étapes et fait appel à son dispositif constitué de deux brosses multi-surfaces et d'une brosse latérale qui se charge des coins et du long du mur.

Cet aspirateur robot est par ailleurs équipé d'un puissant moteur d'aspiration qui fait disparaitre les petites particules et les gros débris, que ce soit sur les tapis, moquettes ou sols durs. Enfin, il embarque plusieurs capteurs dont se sert le système de navigation iAdapt pour se parcourir en toute autonomie tous les recoins de vos pièces. L'iRobot Romba 698 évite tous les obstacles et les chutes dangereuses dans les zones vides, notamment dans les escaliers.