French Days 2020 : Xiaomi Mi TV Stick avec Android TV et chromecast intégré, à 29,99 €

À l'occasion des French Days d'automne 2020, le Xiaomi Mi TV Stick est à son meilleur prix et ça se passe sur Cdiscount. Transformez n'importe quel téléviseur en Smart Android TV et profitez des joies de l'OS de Google, avec la fonction Chromecast intégrée de surcroit, le tout à seulement 29,99 €.

ACHETER LE XIAOMI MI TV STICK AU MEILLEUR PRIX

C'est parti pour une nouvelle vague des bons plans French Days. Vous possédez un téléviseur classique et souhaitez le mettre à niveau avec toutes les fonctions intelligentes sans mettre plusieurs centaines d'euros dans une Smart TV ? Le Xiomi Mi TV Stick est la solution idéale. Lancée il y a quelques mois, cet accessoire de la taille d'une clé USB apporte Android TV à n'importe quel téléviseur. Il vous suffit de le brancher sur le port HDMI.

Profitez de toutes les applications multimédias ou de divertissement sur votre TV : Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, allez sur YouTube, Spotify, Deezer et compagnie le plus simplement du monde? Grâce à la fonction Chromecast intégrée au Xiaomi Mi TV Stock, vous pouvez également projeter l'écran de votre smartphone, tablette ou PC directement sur l'écran de la TV.

L'avantage d'un tel accessoire comparativement à une box Android TV, c'est qu'il est compact et totalement discret. Le Xiaomi Mi TV Stick est équipé d'un SoC 8 coeurs Amlogic S905Y2 épaulé par 1 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage. Lancé en juillet 2020 au tarif de 40 €, le Xiaomi Mi TV Stick est moins cher que jamais à l'occasion des French Days 2020 sur Cdiscount. Son prix passe à 29,99 €. Si vous souhaitez l'acheter, c'est maintenant avant que le tarif ne reparte à la hausse.