French Days 2020 : grosse réduction de 300 € sur le vidéoprojecteur tout-en-un Xiaomi Mi Laser

Si vous souhaitez profiter des French Days 2020 pour acquérir un vidéoprojecteur complet et de qualité, rien de tel que le Xiaomi Mi Laser 150, un véritable couteau suisse qui embarque le système Android TV et une barre de son qualitative. Fnac et Darty qui le proposaient déjà au tarif le plus abordable offrent une belle réduction de 300 €, ce qui permet de l’avoir à 1290 € au lieu de 1600 à 2200 € habituellement.

Le Xiaomi Mi Laser 150 a plusieurs cordes à son arc. Il s’agit tout d’abord d’un vidéoprojecteur à très courte focale. Il se place à seulement 50 cm de son support et est capable de délivrer des images jusqu’à 3,80 m de diagonale ou 150 pouces. Il utilise la technologie DLP associée à un système d’éclairage laser pour projeter des images Full HD très contrastées (rapport de 3000:1) pour une luminosité maximale de 5000 lumens.

L’autre point fort du Mi Laser 150 de Xiaomi : il s’agit d’un vidéoprojecteur tout-en-un embarquant le système Android TV et une capacité de stockage de 16 Go. Pas besoin d’une source externe pour vos projections, tout est intégré à l’appareil. Ce dernier embarque par ailleurs une barre de son à 4 enceintes pour une expérience audio-visuelle de niveau cinéma directement à la maison ou pour vos projections professionnelles.

Habituellement facturé entre 1590 et 2200 €, il est actuellement disponible à seulement 1290 € chez Darty et Fnac. C’est au moins 300 € de réduction pour l’avoir moins cher que jamais à l’occasion des French Days.

