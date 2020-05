French Days 2020 : offre de folie sur la TV 4K QLED et barre de son Samsung MS650

Offre immanquable durant les French Days sur le site de l’enseigne Darty : la TV 4K QLED Samsung QE55Q80R avec la barre de son Samsung HW-MS650 offerte est Ă 849 € au lieu de 1248.99 €. C’est grâce Ă une rĂ©duction de 399.99 € que l’on obtient ce super prix. Explications.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour les French Days 2020, bĂ©nĂ©ficiez d’une barre de son Samsung MS650 d’une valeur de 399.99 € offerte, pour l’achat simultanĂ© d’une TV Samsung 55Q80. Le tout revient Ă 849 € grâce Ă une remise immĂ©diate de 399,99€ rĂ©partie sur l’ensemble. L’offre est valable du 27 mai 2020 et pour les 600 premières pièces vendues uniquement. Pour en profiter, vous devez mettre les deux produits au panier.

La barre de son barre de son de 106 cm de large intègre Ă©galement un caisson de basses, 9 hauts-parleurs indĂ©pendants, les technologies Bluetooth et Wifi et assure une compatibilitĂ© DTS 5.1, Wireless Audio System, 4K Pass-Through et HDR. Concernant la TV, il s’agit d’un modèle QLED avec un Ă©cran de 138 cm (55″) 100% 4K UHD. On retrouve les technologies Q HDR 1000, le rĂ©tro Ă©clairage S-UHD Dimming.

La partie connectique est plutĂ´t bien fournie puisqu’on a droit Ă 4 ports HDMI, 2 ports USB, un Port CI+. ConnectĂ©e, elle dispose aussi d’un navigateur internet, le Wifi intĂ©grĂ©, un Processeur Quad Core, le DLNA et Miracast. vous pouvez ainsi facilement accĂ©der aux applications telles que Disney+, Netflix, Youtube et bien d’autres encore.

À découvrir : French Days Darty 2020 : les meilleures offres à ne pas rater