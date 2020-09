French Days 2020 : trottinette électrique Go Ride 80Pro pas chère à 200 €

Dans le cadre des French Days 2020, Cdiscount casse le prix de la trottinette électrique Go Ride 80Pro Night Edition qui passe à 200 € au lieu de 350 €, ce qui fait 150 € de réduction. Vous souhaitez acquérir une trottinette électrique ? Voici une bonne occasion à ne pas rater.

Vous envisagez de faire des changements dans vos habitudes de transport au quotidien ? Et si vous passiez enfin à la trottinette électrique ? Il est loin le temps où il fallait plusieurs centaines d'euros, voire plus de 1000 € pour s'offrir une trottinette digne du nom. La preuve en est qu'à l'occasion des French Days 2020, Cdiscount propose une superbe promo sur la trottinette électrique Go Ride 80Pro.

Son prix passe à 199,99 € au lieu de 349 €. Vous profitez donc d'une réduction de 43% qui équivaut à 150 €. À ce tarif là, c'est une opportunité à saisir au plus vite. D'autant qu'il s'agit d'un très bon rapport qualité prix. La Go Ride Pro Night Edition dispose d'un moteur de 350W qui lui permet d'atteindre facilement la vitesse réglementaire de 25 km/h et pas plus.

Elle offre une autonomie de 25 kilomètres grâce à une batterie 6,6 Ah. On retrouve par ailleurs un amortisseur pour plus de confort, un écran digital couleur qui affiche différentes informations, un phare avant et un feu arrière, mais aussi 4 LED sur les côtés pour ne pas passer inaperçu, même la nuit, comme son nom l'indique.

De plus, il s'agit d'une trottinette électrique pliable qui pèse 11,5 kg. De quoi le transporter facilement. C'est le moment plus que jamais de vous l'offrir. Et si vous recherchez d'autres opportunités d'achats malins, n'hésitez pas à consulter notre récap des meilleurs bons plans French Days high-tech du moment ou plus spécifiquement les meilleures offres proposées sur Cdiscount.