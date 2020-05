French Days 2020 : le top des offres à la veille de l’évènement

Bien que les French Days 2020 se d√©roulent du mercredi 27 mai au lundi 1er juin inclus, il est possible de profiter de bonnes affaires avant cet √©v√®nement. Ci-dessous ensemble, d√©couvrons les offres qui valent le coup √† quelques heures du coup d’envoi de la premi√®re √©dition des French Days 2020.

Une offre pour faire un max des économies sur la Fnac pendant les French Days 2020

C’est peut-√™tre le bon plan qu’il ne faut pas rater √† l’approche des French Days 2020. La Fnac qui est l’un des fondateurs du Black Friday √† la fran√ßaise, propose une op√©ration int√©ressante sur ses traditionnelles cartes cadeaux d’une valeur de 60 ‚ā¨ et de 150 ‚ā¨. La premi√®re est mise en vente au prix de 50 ‚ā¨, quant √† la deuxi√®me, elle est propos√©e au tarif de 130 ‚ā¨, soit respectivement 10 ‚ā¨ et 20 ‚ā¨ offerts pour vos prochains achats sur la Fnac / Darty (et peut-√™tre m√™me un peu plus car l’offre est limit√©e √† 2 cartes de chaque montant par compte client). Une bonne opportunit√© pour optimiser vos achats pendant les French Days de la Fnac. Il n’y a pas de frais de ports √† payer pour cette offre.

Gr√Ęce aux Days of Play, abonnez-vous moins cher √† Playstation Plus pendant 12 mois

Voil√† une offre qui devrait √™tre appr√©ci√©e par ceux dont l’abonnement Playstation Plus arrive √† √©ch√©ance ou bien √† ceux qui souhaitent enfin s’en offrir un. Dans le cadre des Days of Play 2020, l’abonnement Playstation Plus d’une dur√©e de 12 mois est propos√© en promotion chez les boutiques suivantes : Amazon / Cultura / Fnac / Micromania. Au lieu de payer 59.99 ‚ā¨, vous n’aurez qu’√† d√©bourser 41.99 ‚ā¨ car il y a une offre de r√©duction imm√©diate de 18 ‚ā¨, ce qui n’est pas n√©gligeable (en gros, √ßa fait un cout moyen de 3.49 euros par mois sur une ann√©e). Il n’y a pas de frais de ports √† payer pour cette offre.

Offrez-vous les produits connect√©s phares d’Amazon √† prix cass√©s

Enfin on termine cette petite s√©lection des bons plans √† J – quelques heures avant la premi√®re √©dition des French Days 2020, du c√īt√© de l’enseigne en ligne Amazon.fr qui propose des remises int√©ressantes sur ses produits connect√©s phares : il y a le Fire TV Stick avec t√©l√©commande vocale Alexa √† 24.99 euros au lieu de 39.99 euros / l’enceinte connect√©e Echo Dot (3√®me g√©n√©ration) avec Alexa √† 24.99 euros au lieu de 59.99 euros / l’enceinte connect√©e Amazon Echo (3√®me g√©n√©ration) avec Alexa √† 69.99 euros au lieu de 99.99 euros / l’√©cran connect√© echo Show 5 √† 59.99 euros au lieu de 89.99 euros. Au niveau des frais de livraison, ils sont gratuits √† partir de 25 ‚ā¨ d’achats.

