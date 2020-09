French Days 2020 : le top des offres pour acheter un SSD pas cher

Profitez des French Days 2020 pour acheter un SSD pas cher. Plusieurs modèles sont en promo en ce moment et cela tombe à pic pour ceux qui souhaitent équiper leur PC d'un stockage rapide, fiable et à moindre coup. Pour ne rien rater de ces opportunités, nous vous proposons un récapitulatif des meilleures offres pour acheter un SSD à petit prix.

Les meilleurs bons plans French Days pour acheter un SSD

L'apport des meilleurs SSD comparativement aux HDD est inestimable. Vous bénéficiez de vitesses de transfert quasiment 4 fois plus élevées avec un SSD SATA standard et beaucoup plus avec les modèles PCIe NVMe. Votre PC gagne énormément en réactivité. Fini les longues attentes au démarrage de votre ordinateur. Le système, les applications et jeux se chargent beaucoup plus rapidement, surtout ceux qui sont particulièrement gourmands en ressources.

Les SSD n'échappent pas à l'avalanche de bons plans French Days qui offrent de nombreuses opportunités d'achat de produits high-tech en profitant de belles réductions. Si vous envisagez d'en acheter un, c'est le bon moment pour le faire tout en réalisant des économies. Pour vous y aider, voici notre récapitulatif des meilleures offres proposées par les sites marchands sur les SSD.

SSD Kingston A400 : 240 Go et 480 Go, dès 29,99 €

La série de SSD Kingston A400 est l'une des plus abordables du marché. Malgré leurs prix plancher, ils offrent des performances décentes pour ceux qui recherchent un SSD pas cher qui fasse vraiment la différence par rapport à un HDD classique. Les SSD Kingston A400 sont conçus autour d'une mémoire NAND 3D TLC et offrent des vitesses de lecture allant jusqu'à 500 Mo/s.

Dans le détail, les versions 240 Go et 480 Go en promo délivrent une vitesse de lecture de 500 Mo/s et une vitesse d’écriture de 240 Mo/s et 480 Mo/s respectivement. Leur durée de vie (TBW) est de 80 Go et 160 Go pour une garantie de 3 ans. Profitez des French Days pour acheter le Kingston A400 en version 480 Go à 44,99 € au lieu de 96,99 € chez Amazon et Cdiscount. La version 240 Go est à 29,99 € au lieu de 32,61 €.

SSD PNY CS900 : 120 Go à 480 Go dès 18,99 €

À l'instar de Kingston, PNY s'illustre remarquablement sur le segment des SSD proposant un excellent rapport qualité-prix. La série CS900 en est le parfait exemple. La version 240 Go s'affiche à 29,99 € en ce moment sur Amazon et Cdiscount. Le support repose sur une mémoire NAND 3D TLC avec un cache SLC de 4 Go pour accélérer le traitement de vos données. Les vitesses promises sont de 555 Mo/s en lecture et de 240 Mo/s en écriture.

Pour la version 480 Go, la vitesse d'écriture monte à 515 Mo/s. Le SSD est au format 2,5″ et profite d'une interface SATA III (6.0 Gb/s). Le support est proposé en trois versions : 120 Go, 240 Go et 480 Go à des tarifs respectifs de 18,99 €, 29,99 € et 49,99 €. La garantie offerte par le constructeur est de 3 ans.

SSD Crucial BX500 : 240 Go et 480 Go, dès 29,99 €

Si vous préférez un SSD Crutial, vous avez de quoi être servi avec la série BX500. Là aussi, nous sommes sur le segment des SSD petit prix. Comme les deux autres modèles ne notre sélection, ce SSD exploite une mémoire NAND 3D TLC. La vitesse de lecture/d'écriture séquentielle va jusqu'à 540 et 500 Mo/s respectivement. Ce SSD est au format 2,5″ et dispose d'une interface SATA III.

Pour l'accélération, le Crucial utilise un cache SLC de 32 Go sur le BX500 de 480 Go. Grâce à cette mémoire d'appoint, vous profitez des vitesses de transfert maximales qu'offre ce SSD pour une session d'écriture inférieure à 32 Go. Le Crutial BX500 est disponible à 29,99 € en version 240 Go et à 46,99 € en version 480 Go. La garantie constructeur est de 3 ans.

Voilà trois options de SSD pas cher disponibles à l'occasion des French Days sur Amazon et Cdiscount. Vous devrez surement y trouver votre bonheur si vous recherchez un support de stockage rapide, fiable et à petit prix. D'autres bons plans high-tech sont également à retrouver du coté des enseignes Boulanger, Darty / Fnac et Rue du Commerce.

