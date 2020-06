French Days 2020 : superbe offre sur le pack gamer Logitech Prodigy

Avis aux joueurs sur PC : le pack filaire Logitech Prodigy comprenant un clavier, une souris ainsi qu’un tapis de souris fait l’objet d’une rĂ©duction de 60 € dans le cadre des French Days Rue du Commerce 2020. Une offre Ă saisir au plus vite, valable dans la limite des stocks disponibles.Â

Les French Days 2020 Rue du Commerce continuent en cette dernière journĂ©e de promotions, il est possible par exemple de se procurer le pack gamer filaire Logitech Prodigy Ă 89.99 € au lieu de 149.99 € soit une remise de 60 € sur l’ensemble. Ce dernier comprend tous les accessoires nĂ©cessaires pour commencer Ă jouer sur PC. On retrouve ainsi le clavier G213, une souris G203 et un tapis XL G840.

La souris G203 d’un poids plume de 85 gramme offre une forme arrondie favorisant l’adhĂ©rence lors de la prise en main et assure un confort de qualitĂ© mĂŞme lors de vos sessions marathons. Elle arbore un revĂŞtement granuleux qui lui permet de ne pas garder de trace de doigt.

Le clavier gamer Logitech Prodigy G213 propose un design sobre et élégant et est quatre fois plus réactif qu’un clavier classique. Le bruit est atténué lors des frappes et ce dernier offre la possibilité de d’adapter l’éclairage à votre système ou votre environnement.

Enfin, le tapis XL G840 est transportable via son tube de rangement renforcé. Sa flexibilité et sa durabilité lui permette de se rouler dans son étui de transport (inclus) et de l’emporter partout avec vous lors de vos déplacements.