French Days 2020 : super prix pour l’enceinte Bluetooth Ultimate Ears Boom 2 Lite sur Amazon

L’enceinte Bluetooth Ultimate Ears Boom 2 Lite est une valeur sure pour quiconque souhaite une enceinte portable waterproof Ă petit prix dĂ©livrant un son de qualitĂ©. Ă€ l’occasion des French Days 2020, son prix passe sous la barre des 60 € sur Amazon. Vous pouvez l’acquĂ©rir Ă 57,8 € très exactement en ce moment au lieu de 79 € habituellement.

L’Ultimate Ears Boom 2 Lite est une enceinte Bluetooth qualitative certifiĂ©e IPX7. Elle est rĂ©sistante aux immersions temporaires dans l’eau, jusqu’Ă 30 minutes Ă une profondeur de moins d’un mètre. Que vous alliez Ă la plage, en randonnĂ©e ou glandez simplement au bord de la piscine, l’UE Boom 2 est un bon choix pour Ă©couter de la musique en toute libertĂ© de mouvement.

Elle profite d’une solide connexion Bluetooth et dĂ©livre un son puissant et Ă©quilibrĂ©. L’application UE Boom disponible sur Android et iOS permet par ailleurs d’ajuster les paramètres sonores Ă votre guise grâce Ă un Ă©galiseur graphique, de configurer une alarme ou encore de coupler l’enceinte avec une autre. Enfin, son autonomie pouvant aller jusqu’Ă 15 heures est clairement un de ses points forts.

Vous pouvez passer plus d’une demi-journĂ©e Ă Ă©couter des morceaux non-stop. Niveau connectique, cette enceinte Bluetooth se charge via un port micro USB et dispose Ă©galement d’une prise Jack 3,5 mm. Des LED et alertes vocales vous indiquent constamment diffĂ©rentes informations : mise sous tension, appairage avec une source sonore, batterie faible, etc. L’Ultimate Ears Boom 2 Lite est disponible Ă 57,8 € au lieu de 79 € habituellement sur Amazon.