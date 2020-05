French Days 2020 : super prix pour l’excellent aspirateur robot iRobot Roomba 671 !

En ce dernier week-end du mois de mai 2020, Amazon France permet Ă ses membres de se procurer l’excellent Roomba 671 Ă un super prix. Le gĂ©ant du commerce en ligne propose en effet une promotion intĂ©ressante sur l’aspirateur robot iRobot durant les French Days.

Continuons notre sĂ©rie de bons plans associĂ©s aux French Days 2020. Cette fois-ci, Amazon a pensĂ© Ă ceux et celles qui ont l’intention de mettre leur aspirateur traditionnel dans un grenier ou dans un placard.

Ainsi, l’aspirateur robot iRobot Roomba 671 est vendu au prix de 199 euros au lieu de 349 euros ; soit une remise immĂ©diate de 150 euros de la part d’Amazon. Le site e-commerce suggère de payer le produit en 4 fois sans frais ; ce qui correspond Ă 4 mensualitĂ©s de 49,75 euros chacune. Concernant les frais de port, ils sont bien sĂ»r offerts pour une rĂ©ception de l’aspirateur Ă domicile.

DotĂ© de capteurs intelligents et d’un système de nettoyage puissant, le iRobot Roomba 671 (d’une capacitĂ© de 0,6 litre et d’une puissance sonore de 58 dB) s’occupe de la poussière, de la saletĂ© et des poils d’animaux au quotidien. Il est livrĂ© avec une base de chargement Home Base, un cordon d’alimentation et un guide d’utilisation.

