French Days 2020 : cette Smart TV LG OLED 4K de 55″ et compatible G-Sync est à 1290 €

À l'occasion des French Days 2020, la TV OLED LG OLED 55BX6 voit son prix passer de 1490 € à 1290 €. Vous bénéficiez de 200 € de réduction pour l'achat de cette Smart TV OLED 4K complète. Elle offre un taux de rafraichissement de 100 Hz et une compatibilité G-Sync qui plaira aux gamers.

Vous cherchez à investir dans une TV de qualité qui vous accompagnera sur plusieurs années sans tomber dans la désuétude ? Dans la vague des bons plans French Days, l'enseigne Boulanger propose une belle promo sur la Smart TV LG OLED55 BX6 qui voit son prix fondre de 200 € .

Comme son nom l'indique, elle est équipée d'un écran OLED de 55″, une diagonale confortable pour tout usage. Elle est compatible 4K HDR et profite de la technologie ThinQ qui fait la part belle à l'intelligence artificielle pour une expérience interactive naturelle via des commandes vocales. Au coeur de cette Smart TV, on retrouve le processeur Alpha7 Gen3 de LG, le cerveau du téléviseur qui lui offre des couleurs vives et uniques pour vos divertissements multimédias, mais aussi pour le gaming.

La LG OLED55 BX6 est une TV compatible G-Sync, FreeSync et VRR, des technologies qui réduisent au maximum les latences. À cela s'ajoute son taux de rafraichissement de 100 Hz pour une expérience gaming fluide. Bien sûr, la TV est animée par le système WebOS, avec Alexa et Google Assistant intégrés. Elle est par ailleurs compatible Dolby Atmos et Dolby Vision.

Elle est disponible à 1290 € au lieu de 1490 € à l'occasion des French Days sur Boulanger. Et pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter notre récap des meilleurs bons plans sur French Days pour acheter une TV de qualité au meilleur prix.