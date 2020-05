French Days 2020 : le Samsung Galaxy Note 10 Lite et Galaxy S10e à prix canon !

Durant les French Days 2020, il est possible de se procurer les smartphones Samsung Galaxy Note 10 Lite et Galaxy S10e à un prix canon encore jamais vu. Plusieurs enseignes dont Boulanger, Cdiscount et Rue du Commerce les proposent sous la barre des 450 €, à plus exactement 449 €.

Lancé en janvier au tarif de 609 €, le Galaxy Note 10 Lite passe à 449 € pour les French Days 2020, une belle réduction de 27% qui vous permet d’acquérir un Galaxy Note récent avec des performances plus que confortables à prix cassé. Vous bénéficiez d’un écran Super AMOLED Infinity-O Full HD+ de 6,7 pouces, du SoC maison Samsung Exynos 9810 cadencé jusqu’à 2.7 Ghz et épaulé par 6 Go de mémoire vive. Sans oublier le stylet S-Pen qui fait la particularité de la gamme.

Pour la partie photo, le Galaxy Note 10 Lite embarque un triple capteur photo de 12 MP Ă l’arrière et d’une camĂ©ra de 32 MP pour les selfies. Et si la diagonale imposante du Galaxy Note 10 Lite et son stylet S-Pen ne sont pas vraiment importants pour vous, un autre haut de gamme de Samsung Ă prix accessible voit son tarif davantage dĂ©gringoler pendant les French Days. L’excellent Galaxy S10e avec son Ă©cran Super AMOLED de 5,8 pouces et son SoC Exynos 9820 est en effet passĂ© Ă 449 € au lieu de 759 € au lancement.

