French Days 2020 : profitez du Huawei P20 reconditionné à seulement 159,99 €, un très bon prix

Le Huawei P20 Pro est proposĂ© moins cher chez Rue du Commerce en reconditionnĂ© Ă seulement 159,99 €, un très bon prix pour s’offrir ce smartphone haut de gamme qui, malgrĂ© le poids de l’âge garde de solides arguments en 2020 : des performances au top, la qualitĂ© de son appareil photo, mais aussi sa compatibilitĂ© avec EMUI 10 (Android 10).

Quel smartphone acheter avec un budget de seulement 160 € ? Vous avez le choix entre un mobile d’entrĂ©e de gamme rĂ©cent aux performances limitĂ©es et acquĂ©rir un haut de gamme comme le Huawei P20 qui reste dans la compĂ©tition bien qu’ayant Ă©tĂ© lancĂ© en 2018. Chez Rue du Commerce, le smartphone est actuellement disponible au tarif de 159,99 € en reconditionnĂ©.

Il est de plus en plus difficile de le trouver ailleurs sur le web. Et quand c’est le cas, son prix se situe gĂ©nĂ©ralement entre 200 et 350 €, voire plus. Il s’agit donc d’une très bonne affaire pour s’offrir le Huawei P20 au tarif le plus bas actuellement sur le web. Ă€ ce prix, vous profitez d’un smartphone aux performances solides grâce au SoC Kirin 970 Ă©paulĂ© par 4 Go de mĂ©moire vie et 128 Go de stockage interne, d’un appareil photo de qualitĂ©.

Le smartphone est Ă©galement compatible EMUI 10 sous Android 10. Vous avez donc la possibilitĂ© de le mettre Ă jour et de profiter de la dernière version de l’OS de Google. Le P20 est Ă©galement disponible en reconditionnĂ© Premium Ă la mĂŞme adresse renseignĂ©e plus haut au tarif de 179,99 €. Il s’agit dans ce cas d’une vente flash disponible Ă l’occasion des French Days. Plus que quelques jours donc pour en profiter.

