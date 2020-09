French Days 2020 : profitez de 500 € de réduction sur le Samsung Galaxy Z Flip

Le Samsung Galaxy Z Flip est le deuxième smartphone pliable de Samsung. Lancé il y a quelques mois à plus de 1500 € en France, son tarif passe sous la barre des 1000 € à l'occasion des French Days 2020. Vous bénéficiez de pas moins de 500 € de réduction sur le Z Flip qui est proposé en ce moment à 999 € chez plusieurs marchands.

Après des débuts timides en 2019, les smartphones pliables (ou pliants sur vous préférez) peuvent enfin prendre leur envol en 2020. Cette année, Samsung a remis le couvert avec un deuxième modèle, le Galaxy Z Flip qui est totalement différent des Galaxy Fold et Z Fold 2. Contrairement à cette gamme, le Galaxy Z Flip est plus proche d'un smartphone traditionnel et se plie comme les bons vieux téléphones à clapet.

L'idée est franchement séduisante sachant que nos smartphones sont de plus en plus imposants. Le fait de pouvoir les plier autour d'un écran flexible permet de les transporter plus facilement. L'écran est également mieux protégé contre les chutes. C'est la coque qui prend tout le choc. Lancé à 1509 € en France, le Samsung Galaxy Z Flip est actuellement disponible à 999 € à l'occasion des French Days pendant desquels on assiste à une myriade de promos sur les produits high-tech. C'est plus de 500 € de réduction.

À ce prix, les smartphones pliables deviennent enfin plus accessibles. C'est en effet ce que coûte en moyenne un smartphone haut de gamme dans un format traditionnel. Pour rappel, le Galaxy Z Flip est équipé d'un SoC Snapdragon 855+ qui est épaulé par 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Son écran AMOLED Flexible est d'une diagonale de 6,7 pouces. C'est long, mais peu importe… il est pliable.

