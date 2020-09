French Days 2020 : nouvelle baisse de prix pour le Samsung Galaxy S10+

Le Samsung Galaxy S10+, smartphone haut de gamme du constructeur coréen passe sous la barre des 570 €. Cdiscount le propose à l'occasion des French Days à 569 €, et Rue du Commerce à 569,99 €. C'est donc le moment idéal pour celles ou ceux qui voudraient l'acheter au prix le moins cher.

On ne présente plus le Samsung Galaxy S10+, smartphone haut de gamme et porte étendard de la firme coréenne en 2019. Rue du Commerce et Cdiscount profitent des French Days pour le proposer à 569 €, soit une nouvelle baisse de 30 € puisqu'il était à 599 € il y a encore deux jours, lors du lancement des French Days. C'est la variante embarquant 128 Go de mémoire de stockage interne qui fait l'objets de ces bons plans French Days.

Pour le Samsung Galaxy S10+ est équipé d'un écran Super AMOLED de 6,4 pouces compatible HDR10+, trois capteurs photo performants pour des prises de qualité de jour comme de nuit, un SoC octacore Exynos 9820 épaulé par 8 Go de mémoire vive pour des performances au top. Si les 128 go de stockage vous paraissent insuffisants, sachez que la mémoire interne reste extensible via un port microSD (le deuxième slot nanoSIM) jusqu'à 512 Go supplémentaires.

Enfin, la batterie de 4100 mAh permet au smartphone de tenir facilement une journée et demie. Et si c'est un smartphone plus récent qui vous intéresse, sachez qu'il est toujours possible de se procurer le Samsung Galaxy S20 à 699 €, du coté de Rue du Commerce.