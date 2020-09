French Days 2020 : prix imbattable sur la barre de son Sony HT-ST5000

La barre de son Sony HT-5000 passe sous la barre des 900 € dans le cadre des French Days 2020. Proposée généralement à 1490 €, elle est disponible à 899 € du coté de l'enseigne Boulanger. Un bon plan à saisir au plus vite pour les amoureux de cinéma.

Pour les bons plans French Days, la barre de son Sony HT-ST5000 fait l'objet d'une réduction de 39% du coté de l'enseigne Boulanger faisant passer son prix de 1490 € à 899 €. Cette offre valable toute la durée des French Days pourrait intéresser les personnes à la recherche d'une barre de son compatible Dolby Atmos, technologie de pointe dans le domaine audio, qui fait des merveilles, couplée à la technologie d'amélioration de l'image Dolby Vison.

Développant une puissance totale de 800 W, cette barre de son reproduit à la perfection un système audio 7.1.2. Elle est livrée avec son caisson de basses sans fil Actif bass reflex en bois, des connexions sans fil Bluetooth, Wi-Fi (DLNA, Multiroom, Chromecast, Spotify Connect) et NFC. Coté connectique, on retrouve sortie HDMI (ARC), trois entrées HDMI (HDCP 2.2, 4K pass-through), une entrée optique Toslink, une entrée analogique mini-jack 3,5 mm, un port RJ45 et un port USB.

Enfin, si vous envisagez de vous équiper d'un nouveau téléviseur compatible Dolby Atmos et Dolby Vision pour profiter au maximum de cette barre de son haut de gamme, vous pourrez trouver des modèles accessibles dans notre top des meilleures offres French Days sur les TV 4K.