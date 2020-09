French Days 2020 : -35% de remise sur le casque supra-aural sans fil Bose

Le casque audio supra-aural sans fil Bose profite d'une réduction de 35% du coté des enseignes de la Fnac et Darty à l'occasion des French Days de l'automne 2020. Habituellement proposé à 199,99 €, il voit son prix chuter à 129,99 €. tout simplement la meilleure offre du web.

Alors que les bons plans French Days n'en finissent plus, notamment avec le casque audio Sony WH-1000XM3 à 259,99 € du coté des French Days Boulanger, c'est au tour de la Fnac et Darty de proposer un bon plan portant sur le casque supra-aural sans fil Bose. Les deux enseignes profitent des French Days et permettent de l'avoir au prix le moins cher du moment à savoir 129,99 €. C'est plutôt pas mal sachant que ce modèle est généralement vendu 199,99 €.

L'offre est valable jusqu'au au mardi 29 septembre 10h00, dans la limite des stocks disponibles. Ce casque Bose offre un son net et puissant qui donne vie à votre musique. Il assure une autonomie pouvant atteindre jusqu'à à 15 heures d’écoute par cycle de charge pour une journée de musique complète. Connecté, vous pouvez également lire les pistes et les mettre en pause, prendre des appels ou encore accéder à Siri et à l’Assistant Google.

Son arceau pliable, lui permet d'être facilement transportable dans son étui de rangement et peut ainsi vous accompagner dans tous vos déplacements. Les coussinets en mousse à mémoire de forme vous assurent un maximum de confort. Le casque est livré avec un étui de transport, un câble audio de secours et un câble de charge USB.