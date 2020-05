French Days 2020 : le prix du casque Bluetooth Sony WH-XB900N en chute libre à 128 €

Pour les French Days 2020, le casque Sony WH-XB900N voit son prix dĂ©gringoler sous la barre des 130 €, une aubaine qui vous laissera difficilement de marbre. Ce casque Bluetooth qualitatif avec rĂ©duction de bruit active a Ă©tĂ© lancĂ© il y a moins d’un an Ă un prix deux fois plus Ă©levĂ© (250 €).

Le Sony WH-1000XM3, l’une des rĂ©fĂ©rences sur la marchĂ© des caques audio sans fil avec rĂ©duction de bruit active se fait dĂ©sormais vieillissant. Près de trois ans après sa sortie, il rivalise encore avec les derniers modèles haut de gamme de la catĂ©gorie. En attendant son successeur, Sony a lancĂ© il y a un peu moins d’un an une version allĂ©gĂ©e reprenant les bonnes bases de son casque Ă succès.

Le Sony WH-XB900N est destinĂ© Ă tous ceux qui souhaitent un casque plus accessible reprenant les recettes qui ont fait le succès du WH-1000XM3 : une rĂ©duction de bruit efficace, une qualitĂ© sonore de premier ordre, un design premium doublĂ© d’un confort exemplaire, une autonomie monstrueuse de 35h et une recharge rapide via USB-C.

Difficile de distinguer les deux modèles qui ont la mĂŞme apparence. L’argument du WH-XB900N repose sur un tarif revu Ă la baisse pour des performances qui rivalisent avec celles de son prĂ©dĂ©cesseur sans pour autant l’égaler. Mais Ă ce niveau, il y a franchement de quoi en avoir pour son argent, et ce, d’autant plus que le casque Sony WH-XB900N lancĂ© en juillet 2019 au prix de 250 € est actuellement disponible Ă 128 € seulement sur Amazon en occasion.

Plusieurs autres marchands le proposent neuf Ă un tarif lĂ©gèrement plus Ă©levĂ© : 149 €. Dans tous les cas, vous vous ĂŞtes assurĂ©s de profiter d’une excellente affaire Ă l’occasion des French Days 2020 qui battent leur plein.