French Days 2020 : le prix des AirPods Pro dégringole sur Amazon et Rue Du Commerce

Pour les French Days, les AirPods Pro sont mois chers que jamais sur Amazon et Rue Du Commerce. Les Ă©couteurs Ă rĂ©duction de bruit d’Apple sont disponibles Ă 239 € au lieu de 260 € habituellement avec le boĂ®tier de recharge sans fil.Â

Sortis il y a Ă peine quelques mois, les AirPods Pro ont vu leur prix descendre de quelques euros ces dernières semaines. Sur Amazon, on les retrouvait Ă 260 € il y a quelques jours puis Ă 256 € juste avant les French Days. Aujourd’hui, leur tarif baisse davantage et passe Ă 239 €, le prix le plus bas du produit sur Amazon depuis son lancement. Idem sur Rue Du Commerce qui le propose au mĂŞme tarif.

Les AirPods Pro sont les premiers Ă©couteurs sans fil d’Apple au format intra, ce qui leur permet de bĂ©nĂ©ficier d’une rĂ©duction de bruit active efficace pour vous isoler parfaitement. Un mode transparence vous permet Ă©galement de laisser passer certains bruits extĂ©rieurs pour rester alerte en cas de besoin. Trois tailles d’embouts en silicone sont proposĂ©es pour s’adapter Ă vos oreilles et pour un confort optimal.

Les AirPods Pro sont Ă©galement rĂ©sistants Ă l’eau et Ă la transpiration. Vous bĂ©nĂ©ficiez par ailleurs d’une Ă©galisation adaptative qui adapte automatiquement les basses et moyennes frĂ©quences de vos monceaux de musique en fonction de la forme de vos oreilles. Pour ce qui est de l’autonomie, les Ă©couteurs d’Apple offrent jusqu’Ă 24 heures d’endurance avec le boĂ®tier de recharge sans fil Ă raison d’environ 5 heures d’Ă©coute par recharge.

