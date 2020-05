French Days 2020 : le Huawei P Smart 2019 à un prix abordable, une offre à ne pas rater !

Vous voulez acquérir le P Smart 2019 à un prix abordable ? Le bon plan qui va suivre va fortement vous intéresser. Sur Rue du Commerce, il est possible de se procurer le smartphone de chez Huawei sous les 150 euros. Tous les détails de l’offre sont à voir dans la suite de l’article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les bons plans consacrés à la téléphonie tournent à plein régime en cette période des French Days 2020. Nous avons vu par exemple le Huawei P30 Lite qui est affiché sous la barre des 200 euros.

Cette fois-ci, c’est un autre smartphone de la marque Huawei qui est victime d’une baisse de prix. Ainsi, le P Smart 2019 est vendu au tarif de 149 euros au lieu de 199 euros sur le site Rue du Commerce ; soit 50 euros de remise avec un code promo qui est dĂ©jĂ inclus. Quatre modes de livraison gratuite sont disponibles, Ă savoir : livraison rapide en point relais Pickup, livraison rapide en Relais Colis, livraison express par Chrono Relais ou livraison rapide Ă domicile par Colissimo.

Proposé dans un coloris bleu ou noir, le smartphone est doté d’un écran FullView FHD+ de 6,21 pouces (avec une résolution de 1080 x 2340 px), du système d’exploitation mobile Android 9 Pie, du processeur Kirin 710, de 64 Go d’espace de stockage (extensible jusqu’à 512 Go via carte mémoire), de 3 Go de RAM et d’une batterie de 3400 mAh. Pour la photo, le téléphone possède un double capteur dorsal de 13 + 2 MP et un capteur frontal de 8 MP. Enfin, le téléphone est fourni avec un chargeur, un câble Data micro USB, un kit oreillette stéréo prise jack, un guide de démarrage rapide, un extracteur carte SIM et une carte de garantie.