French Days 2020 : cette TV 4K Philips de 65 pouces sous Android TV est à prix canon

La TV Philips The One 65PUS7354 de 65 pouces passe Ă 700 € chez Darty et Fnac Ă l’occasion des French Days. Ă€ ce prix-lĂ , profitez d’un imposant tĂ©lĂ©viseur LCD aux couleurs vives et bien contrastĂ©es. Elle est compatible HDR10+ et Dolby Vision, fonctionne sous Android TV et est compatible Alexa en plus de Google Assistant.

ProposĂ© habituellement Ă 999 € chez Fnac et Darty, l’excellente TV 4K Philips The One 65PUS7354 passe sous la barre de 700 € Ă l’occasion des French Days. Si vous recherchez une Smart TV 4K de bonne facture et Ă bon prix, vous devriez sauter sur cette occasion. L’Ă©cran est d’une diagonale imposante de 65 pouces pour ceux qui ne jurent que par le grand format.

Pas besoin de Chromecast, ni de box externe. Grâce Ă son système Android TV, accĂ©dez Ă plus de 5000 applications adaptĂ©es aux tĂ©lĂ©viseurs disponibles sur le Play Store, Ă commencer par Netflix, Youtube, Disney+, Amazon Prime VidĂ©o, pour ne citer qu’elles. Cette TV est compatible Google Assistant et Alexa. Grâce Ă la technologie Ambilight, projetez des jeux de lumière sur le mur Ă l’arrière du tĂ©lĂ©viseur, pour une immersion totale pendant vos sĂ©ances de films et de sĂ©ries.

MĂŞme s’il n’est pas spĂ©cifiquement destinĂ© au gaming, les joueurs peuvent quand mĂŞme profiter d’une expĂ©rience confortable avec un taux de rafraĂ®chissement de 50 Hz. La luminositĂ©, les couleurs et le contraste sont plus que corrects. Enfin, pour ce qui est de la connectique, la TV dispose de 4 entrĂ©es HDMI, de 2 ports USB, d’une sortie audio numĂ©rique optique et d’une prise Jack 3.5 mm.

Pour la connectivitĂ©, elle est compatible Bluetooth et le Wi-Fi 802.11 n (WiFi 5). Ă€ l’occasion des French Days, son prix est actuellement de 699,99 € au lieu de 1000 € habituellement chez Fnac et Darty.

