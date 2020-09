French Days 2020 : PC Gamer HP Owen 15 avec GeForce RTX 2060 à 999 €

Vous souhaitez profiter des French Days pour vous offrir un PC gamer récent et performant à moins de 1000 € ? L'HP Owen 15 pouces est un modèle plus que confortable, taillé pour jouer sans accroc en 1080p avec des performances au top.

La deuxième vague des French Days 2020 continue de battre son plein. Nous venons de dénicher cette offre intéressante pour les gamers. Profitez d'une belle promo sur le PC gaming HP Owen 15 pouces qui voit son prix fondre de 33%. Il est disponible chez Boulanger à 999 € au lieu de 1499 € en temps normal. Une bonne occasion pour se l'offrir au meilleur prix.

Le PC est équipé d'un écran Full HD de 15″, d'un processeur Intel Core i5-9300H cadencé à 2,4 GHz (base) et pouvant grimper jusqu'à 4,1 GHz en Turo. Et surtout, il embarque un GPU GeForce RTX 2060. Pour la définition de l'écran, cette carte graphique est parfaite pour profiter des jeux les plus exigeants en 1080p Ultra avec des framerates confortables. Pour le reste, on y retrouve 16 Go de mémoire RAM et un SSD de 512 Go. Sa batterie offre une autonomie de 12,5 heures.

