French Days 2020 : la Huawei MediaPad T5 avec des écouteurs est à un prix qui vaut le coup

La MediaPad T5 fait l’objet d’une promotion chez Rue du Commerce au cours des French Days. La tablette de chez Huawei, qui est vendue avec une paire d’Ă©couteurs, est Ă 189,99€ au lieu de 259,99€.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les produits high-tech de la marque Huawei font l’objet de promotions intĂ©ressantes en cette pĂ©riode de French Days. Nous l’avons vu rĂ©cemment avec le smartphone Huawei P30 Lite qui est sous les 199 euros ici ou lĂ .

Cette fois-ci, le site marchand Rue du Commerce propose Ă ses clients d’acquĂ©rir la Huawei MediaPad T5 avec des Ă©couteurs Ă 189,99 euros ; soit 70 euros de moins par rapport Ă son prix conseillĂ©. Deux modes de livraison gratuite pour le produit sont proposĂ©s par le revendeur, Ă savoir : livraison rapide en point relais Pickup et livraison rapide en Relais Colis.

Ă€ propos de la MediaPad T5 (modèle Wifi), la tablette de Huawei proposĂ©e dans un coloris gris sidĂ©ral dispose notamment d’un Ă©cran Full HD de 10 pouces offrant une rĂ©solution de 1920 x 1200 pixels ; du système d’exploitation mobile Android 8 ; de 4 Go de mĂ©moire vive ; d’une capacitĂ© de stockage de 64 Go et d’une batterie de 5100 mAh. Garanti 2 ans, l’appareil est fourni dans une boĂ®te avec un chargeur, un câble USB, une carte de garantie et un guide de dĂ©marrage rapide.

D’autres promotions sur des produits high-tech peuvent ĂŞtre consultĂ©s sur notre article associĂ© aux meilleures offres des French Days Rue du Commerce 2020.