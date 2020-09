French Days 2020 : belle offre pour le casque sans fil Gold Sony avec The Last of Us Part II

Au cours des French Days 2020, Auchan effectue une belle offre sur l'achat du casque sans fil Gold Sony avec le jeu The Last of Us Part II. Focus sur ce nouveau bon plan !

Continuons notre série de bons plans autour des French Days 2020 chez Auchan. Après le Oppo Reno 256 Go à moins de 270 euros, voici un pack PS4 qui pourrait intéresser pas mal de joueurs.

À la veille de l'événement commercial, il est possible de se procurer le casque sans fil Gold Sony Edition Fortnite avec le jeu The Last of Us Part II à moins de 100 euros, ou plus précisément à 99,99 euros. Au vu des prix constatés sur chacun des deux produits, cet achat du pack permet de faire une économie de plus de 45 euros.

Pour en revenir au contenu du pack, on retrouvera donc le casque sans fil Gold Sony et The Last of Us Part II. Le casque-micro sans fil Gold du constructeur japonais proposé dans son Edition Fortnite est doté de la technologie audio 3D à 360 degrés, d'un son surround virtuel 7.1 amélioré, de deux microphones et de commandes de volumes intégrées. Compatible avec PS4 et PS VR, il est fourni avec un câble audio, un Skin Neo Versa et 2 000 V-Bucks Fortnite. Quant au jeu, l'excellent The Last of Us Part II est le deuxième opus de la saga qui se déroule 5 ans après le premier volet. Ellie et Joël se trouvent à Jackson dans une communauté prospère. Mais un violent évènement vient rompre cette paix.