French Days 2020 : l’écran gamer QHD HP 27XQ, AMD FreeSync, 144 Hz, passe sous les 200 €

L'écran gamer QHD HP 27XQ fait l'objet d'une réduction de 100 euros à l'occasion des French Days. Généralement vendu 299,99 €, il est donc possible de l'avoir à 199,99 euros. Un bon plan à saisir du coté des enseignes Fanc et Darty.

Les bons plans French Days permettent de faire de bonne affaires sur le matériel informatique à l'image de cette offre que proposent les enseignes Fnac / Darty : l'écran gamer QHD 2560 x 1440 pixels HP 27XQ est à 199,99 € pour les French Days au lieu de 299,99 € en moyenne.

Ce modèle de 27 pouces est doté d'un système de montage VESA 100×100 pour une installation sur un mur ou un bras articulé. Il embarque la technologie d'affichage TN, qui lui permet d'avoir une faible latence et avec le temps de réponse de 1 ms, vous permet de profiter d'une expérience optimale lors de vos sessions de jeu.

Vous profitez également de jeux fluides, des objets plus nets et des détails plus propres avec un écran doté d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz, soit plus du double des écrans standard. Enfin, la technologie AMD FreeSync permet d'éliminer tout sautillement ou fissure de l’écran, et tout décalage d’entrée pour une immersion dans l’image plus intense et une expérience de jeu plus fluide.